Токаев анонсировал формирование армии нового образца в Казахстане

27 сентября Токаев назвал кардинальную военную реформу безотлагательной задачей. Заявление прозвучало после того, как 24 сентября в Мангистауской области Казахстана из-за резкого ухудшения погоды во время выполнения учебно-боевой задачи на побережье Каспийского моря 17 военнослужащих унесло в открытое море. Троих спасли, 14 человек погибли.