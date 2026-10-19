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Токаев анонсировал формирование армии нового образца в Казахстане

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В Казахстане началось реформирование вооруженных сил и создание армии нового образца. Об этом сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев на торжественной церемонии, посвященной Дню спасателя.

«Армия Казахстана должна быть передовой, сильной, соответствующей современным требованиям и готовой дать отпор любой угрозе», – подчеркнул глава государства (цитата по Kazinform).

Токаев отметил, что стратегическими задачами государства остаются защита независимости и суверенитета страны, обеспечение национальной безопасности, а также защита прав и свобод граждан.

Президент дополнил, что в Казахстане продолжаются масштабные преобразования в системе государственного управления. В стране начал работу однопалатный курултай, была проведена реформа совета безопасности.

27 сентября Токаев назвал кардинальную военную реформу безотлагательной задачей. Заявление прозвучало после того, как 24 сентября в Мангистауской области Казахстана из-за резкого ухудшения погоды во время выполнения учебно-боевой задачи на побережье Каспийского моря 17 военнослужащих унесло в открытое море. Троих спасли, 14 человек погибли.

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