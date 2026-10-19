Токаев анонсировал формирование армии нового образца в Казахстане
В Казахстане началось реформирование вооруженных сил и создание армии нового образца. Об этом сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев на торжественной церемонии, посвященной Дню спасателя.
«Армия Казахстана должна быть передовой, сильной, соответствующей современным требованиям и готовой дать отпор любой угрозе», – подчеркнул глава государства (цитата по Kazinform).
Токаев отметил, что стратегическими задачами государства остаются защита независимости и суверенитета страны, обеспечение национальной безопасности, а также защита прав и свобод граждан.
Президент дополнил, что в Казахстане продолжаются масштабные преобразования в системе государственного управления. В стране начал работу однопалатный курултай, была проведена реформа совета безопасности.
27 сентября Токаев назвал кардинальную военную реформу безотлагательной задачей. Заявление прозвучало после того, как 24 сентября в Мангистауской области Казахстана из-за резкого ухудшения погоды во время выполнения учебно-боевой задачи на побережье Каспийского моря 17 военнослужащих унесло в открытое море. Троих спасли, 14 человек погибли.