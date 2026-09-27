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Главная / Политика /

Токаев: военным во время учений на Каспии не выдали спасательные жилеты

Ася Султанова

Военнослужащих на учениях в Каспийском море не обеспечили необходимым снаряжением, в том числе морскими спасательными жилетами. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на совещании с руководством минобороны страны.

Гибель военнослужащих в мирное время президент назвал следствием непрофессионализма офицеров, в том числе генералов, носящего по сути преступный характер. Токаев потребовал выяснить не только обстоятельства трагедии, но и то, чем был продиктован сам замысел таких учений и насколько поставленные задачи отвечают современным угрозам.

По словам Токаева, гибель военнослужащих «вскрыла многочисленные недостатки и отсутствие профессионализма в армии». Он назвал кардинальную военную реформу безотлагательной задачей.

24 сентября в Мангистауской области Казахстана из-за резкого ухудшения погоды во время выполнения учебно-боевой задачи на побережье Каспийского моря 17 военнослужащих унесло в открытое море. Троих спасли, 14 человек погибли.

26 сентября Токаев создал комиссию по комплексной проверке состояния дел в министерстве обороны республики. 27 сентября президент Казахстана освободил от должности министра обороны Даурена Косанова и назначил главой военного ведомства Айдоса Мырзахметова.

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