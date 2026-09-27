Токаев: военным во время учений на Каспии не выдали спасательные жилеты

Гибель военнослужащих в мирное время президент назвал следствием непрофессионализма офицеров, в том числе генералов, носящего по сути преступный характер. Токаев потребовал выяснить не только обстоятельства трагедии, но и то, чем был продиктован сам замысел таких учений и насколько поставленные задачи отвечают современным угрозам.