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Президент Казахстана освободил Даурена Косанова от должности министра обороны

Дарья Снегова

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Даурена Косанова от должности министра обороны. Об этом сообщила пресс-служба главы государства в Telegram.

Косанов занимал пост министра обороны с ноября 2024 г. До этого он работал первым заместителем министра обороны – начальником генерального штаба вооруженных сил Казахстана.

24 сентября в Мангистауской области Казахстана из-за резкого ухудшения погоды во время выполнения учебно-боевой задачи на побережье Каспийского моря 17 военнослужащих унесло в открытое море. Троих спасли, 14 человек погибли.

Президент России Владимир Путин в тот же день направил Токаеву соболезнования по случаю трагического происшествия в ходе учений военно-морских сил Казахстана на Каспии.

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