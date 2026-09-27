Президент Казахстана освободил Даурена Косанова от должности министра обороны
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Даурена Косанова от должности министра обороны. Об этом сообщила пресс-служба главы государства в Telegram.
Косанов занимал пост министра обороны с ноября 2024 г. До этого он работал первым заместителем министра обороны – начальником генерального штаба вооруженных сил Казахстана.
24 сентября в Мангистауской области Казахстана из-за резкого ухудшения погоды во время выполнения учебно-боевой задачи на побережье Каспийского моря 17 военнослужащих унесло в открытое море. Троих спасли, 14 человек погибли.
Президент России Владимир Путин в тот же день направил Токаеву соболезнования по случаю трагического происшествия в ходе учений военно-морских сил Казахстана на Каспии.