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Найдены тела еще двух пропавших на Каспии казахстанских военных

Инна Шульгина

В акватории Каспийского моря были найдены тела еще двух казахстанских военных. Поисковая операция завершена, сообщило минобороны Казахстана.

Тела сержанта Гумарова Мансура и матроса Турдыбекулы Мираса были найдены примерно в 09:15 25 сентября.

24 сентября в Мангистауской области Казахстана из-за резкого ухудшения погодных условий во время выполнения учебно-боевой задачи на побережье Каспийского моря 17 военнослужащих унесло в открытое море. Трое из них были спасены, еще 14 погибли. Семьям погибших будет оказана помощь, подчеркнули в минобороны.

Президент России Владимир Путин направил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву соболезнования по случаю трагического происшествия в ходе учений военно-морских сил Казахстана на Каспии.

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