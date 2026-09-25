Найдены тела еще двух пропавших на Каспии казахстанских военных
В акватории Каспийского моря были найдены тела еще двух казахстанских военных. Поисковая операция завершена, сообщило минобороны Казахстана.
Тела сержанта Гумарова Мансура и матроса Турдыбекулы Мираса были найдены примерно в 09:15 25 сентября.
24 сентября в Мангистауской области Казахстана из-за резкого ухудшения погодных условий во время выполнения учебно-боевой задачи на побережье Каспийского моря 17 военнослужащих унесло в открытое море. Трое из них были спасены, еще 14 погибли. Семьям погибших будет оказана помощь, подчеркнули в минобороны.
Президент России Владимир Путин направил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву соболезнования по случаю трагического происшествия в ходе учений военно-морских сил Казахстана на Каспии.