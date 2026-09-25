Найдены тела еще двух пропавших на Каспии казахстанских военных

24 сентября в Мангистауской области Казахстана из-за резкого ухудшения погодных условий во время выполнения учебно-боевой задачи на побережье Каспийского моря 17 военнослужащих унесло в открытое море. Трое из них были спасены, еще 14 погибли. Семьям погибших будет оказана помощь, подчеркнули в минобороны.