Путин выразил соболезнования Токаеву из-за трагедии на учениях ВМС Казахстана

24 сентября минобороны Казахстана сообщило, что девять военнослужащих погибли во время учений Военно-морских сил Казахстана на побережье Каспийского моря в Мангистауской области. По предварительным данным, из-за резкого ухудшения погоды и усиления ветра в море унесло 19 человек.