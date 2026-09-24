Путин выразил соболезнования Токаеву из-за трагедии на учениях ВМС Казахстана
Президент России Владимир Путин направил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву соболезнования по случаю трагического происшествия в ходе учений Военно-морских сил Казахстана на Каспии. Сообщение опубликовано на сайте Кремля.
«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным погибших военнослужащих. В России разделяют их боль и скорбь», – говорится в послании российского президента.
24 сентября минобороны Казахстана сообщило, что девять военнослужащих погибли во время учений Военно-морских сил Казахстана на побережье Каспийского моря в Мангистауской области. По предварительным данным, из-за резкого ухудшения погоды и усиления ветра в море унесло 19 человек.
Инцидент произошел при выполнении учебно-боевой задачи. Для установления обстоятельств произошедшего и координации поисково-спасательных работ в Мангистаускую область направлена комиссия минобороны во главе с министром обороны Казахстана генерал-лейтенантом авиации Дауреном Косановым.