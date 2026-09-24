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Девять военнослужащих Казахстана погибли во время учений на Каспии

Анна Виноградова

Девять военнослужащих погибли во время учений Военно-морских сил Казахстана на побережье Каспийского моря в Мангистауской области. По предварительным данным, из-за резкого ухудшения погоды и усиления ветра в море унесло 19 человек, сообщило минобороны республики.

Троих военнослужащих удалось спасти, один из них госпитализирован. Поиски еще семи человек продолжаются. В операции участвуют подразделения ВМС, министерства по чрезвычайным ситуациям, авиация и другие службы.

Инцидент произошел при выполнении учебно-боевой задачи. Для установления обстоятельств произошедшего и координации поисково-спасательных работ в Мангистаускую область направлена комиссия минобороны во главе с министром обороны Казахстана генерал-лейтенантом авиации Дауреном Косановым.

5 сентября минобороны Казахстана анонсировало проведение совместных учений ОДКБ «Рубеж-2026» на полигоне «Коктал». Маневры проходили с 12 по 19 сентября, военные отрабатывали перегруппировку войск, управление подразделениями и выполнение поставленных задач.

28 июня минобороны Казахстана объявило о проведении плановых учений по приведению войск в высшую степень боевой готовности. Основная часть мероприятий проходила в воинских частях и на полигонах, отдельные подразделения совершали марши в учебные центры.

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