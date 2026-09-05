ОДКБ проведет учения в Казахстане

С 12 по 19 сентября на полигоне «Коктал» в Казахстане пройдет совместное учение ОДКБ «Рубеж-2026». В преддверии маневров военная техника и личный состав совершат плановые передвижения по трем регионам республики, говорится в сообщении минобороны Казахстана.