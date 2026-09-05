ОДКБ проведет учения в Казахстане
С 12 по 19 сентября на полигоне «Коктал» в Казахстане пройдет совместное учение ОДКБ «Рубеж-2026». В преддверии маневров военная техника и личный состав совершат плановые передвижения по трем регионам республики, говорится в сообщении минобороны Казахстана.
В ходе полевых занятий военные отработают перегруппировку войск, управление подразделениями и выполнение задач. Мероприятия проходят в рамках планов боевой подготовки стран – членов Организации Договора о коллективной безопасности.
Перемещение колонн и личного состава начнется 7 сентября и продлится до 30 сентября. Маршруты пролегают через Алма-Атинскую, Жамбылскую области и область Жетысу.
В июле состоялись российско-китайские учения «Морское взаимодействие – 2026» в порту Циндао. Церемония открытия прошла на военно-морской базе Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Контр-адмирал Сергей Синько сообщал, что традиционные учения носят оборонительный характер и не направлены против третьих стран.