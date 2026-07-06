Учения России и Китая «Морское взаимодействие – 2026» начались в Циндао

5 июля Минобороны РФ сообщило, что отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в Циндао для участия в учениях «Морское взаимодействие – 2026». К причальной стенке встали гвардейский крейсер «Варяг», корвет «Резкий», дизель-электрическая подводная лодка «Уфа», а также спасательное судно «Игорь Белоусов». В учении со стороны Китая будут задействованы эсминцы «Аньшань» и «Кайфын», фрегат «Уху», дизель-электрическая подводная лодка типа «Юань», универсальный транспортный корабль снабжения «Кэкэсилиху» и спасательное судно «Янчэнху».