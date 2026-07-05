Российские корабли прибыли в Циндао для участия в совместных учениях с КНР

Учения пройдут в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля 2026 г. Военные моряки ВМФ России и ВМС Китая при поддержке морской авиации будут совершенствовать совместные спасательные действия, отработают противолодочные задачи и противовоздушную оборону, проведут совместные артиллерийские стрельбы.