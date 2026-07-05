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Российские корабли прибыли в Циндао для участия в совместных учениях с КНР

Ведомости

Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в китайскую провинцию Циндао для участия в совместных российско-китайских учениях «Морское взаимодействие - 2026». Об этом сообщает Минобороны РФ.

К причальной стенке встали гвардейский крейсер «Варяг», корвет «Резкий», дизель-электрическая подводная лодка «Уфа», а также спасательное судно «Игорь Белоусов».

Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая задействуют в учении эсминцы «Аньшань» и «Кайфын», фрегат «Уху», дизель-электрическую подводную лодку типа «Юань», универсальный транспортный корабль снабжения «Кэкэсилиху» и спасательное судно «Янчэнху».

Учения пройдут в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля 2026 г. Военные моряки ВМФ России и ВМС Китая при поддержке морской авиации будут совершенствовать совместные спасательные действия, отработают противолодочные задачи и противовоздушную оборону, проведут совместные артиллерийские стрельбы.

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