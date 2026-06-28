Минобороны Казахстана объявило учения по приведению войск в боеготовность
Министерство обороны Казахстана проведет занятия по приведению войск в высшую степень боевой готовности. Учения запланированы на период с 29 июня по 2 июля, сообщили в военном ведомстве.
В минобороны подчеркнули, что мероприятия носят плановый учебный характер. Основная часть занятий пройдет на территориях воинских частей и учебных полигонов. Вместе с тем отдельные подразделения выполнят марши в учебные центры и на полигоны.
В связи с передвижением военной техники на отдельных участках дорог возможно временное ограничение движения. Министерство обороны призвало граждан, представителей СМИ и пользователей социальных сетей ориентироваться исключительно на информацию, распространяемую официальными источниками.
24 июня представитель объединенного штаба ОДКБ Анатолий Яковлев на полях ПМЮФ-2026 сообщил, что совместные учения ОДКБ, в ходе которых особое внимание будет уделено применению новейших видов вооружений, пройдут осенью на территории России, Белоруссии и Казахстана. По его словам, мероприятия запланированы на сентябрь – октябрь текущего года. Яковлев отметил, что основное внимание в ходе учений будет уделено совершенствованию подготовки и применению войск с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.
18 июня генсекретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков заявил, что организация наблюдает за действиями Запада, в том числе за учениями НАТО, которые проходят вблизи границ Белоруссии и России. По его словам, у ОДКБ достаточно возможностей предотвращать угрозы и риски при необходимости.
С 16 по 26 июня в районе Сувалкского коридора, который находится между Калининградской областью и Белоруссией, проходили международные учения военных сил Литвы, Польши и Франции. Цель – синхронизировать действия сил союзников и усовершенствовать навыки, необходимые для обеспечения «быстрой и эффективной защиты этого географически важного участка».