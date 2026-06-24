ОДКБ осенью проведет учения в РФ, Казахстане и Белоруссии
Совместные учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в ходе которых особое внимание будет уделено применению новейших видов вооружений, пройдут осенью на территории России, Белоруссии и Казахстана. Об этом сообщил представитель объединенного штаба ОДКБ Анатолий Яковлев на полях ПМЮФ-2026.
По его словам, мероприятия запланированы на сентябрь–октябрь текущего года. Яковлев отметил, что основное внимание в ходе учений будет уделено совершенствованию подготовки и применению войск с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.
18 июня генсекретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков заявил, что организация наблюдает за действиями Запада, в том числе за учениями НАТО, которые проходят вблизи границ Белоруссии и России. По его словам, у ОДКБ достаточно возможностей предотвращать угрозы и риски при необходимости. Масадыков отметил, что отдельные страны или отдельные руководители западных государств действуют радикальнее, чем радикальные структуры на территории Афганистана. Он сообщил, что отправляется на западную границу Белоруссии для мониторинга ситуации и контакта с погранслужбой республики.
С 16 по 26 июня в районе Сувалкского коридора, который находится между Калининградской областью и Белоруссией, проходят международные учения военных сил Литвы, Польши и Франции. Цель – синхронизировать действия сил союзников и усовершенствовать навыки, необходимые для обеспечения «быстрой и эффективной защиты этого географически важного участка».