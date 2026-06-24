Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,979+0,35%VEON-RX54+0,56%KLVZ2,118+6,86%IMOEX2 287,34-2,08%RTSI965,64-2,08%RGBI115,87+0,01%RGBITR769,19+0,04%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

ОДКБ осенью проведет учения в РФ, Казахстане и Белоруссии

Ведомости

Совместные учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в ходе которых особое внимание будет уделено применению новейших видов вооружений, пройдут осенью на территории России, Белоруссии и Казахстана. Об этом сообщил представитель объединенного штаба ОДКБ Анатолий Яковлев на полях ПМЮФ-2026.

По его словам, мероприятия запланированы на сентябрь–октябрь текущего года. Яковлев отметил, что основное внимание в ходе учений будет уделено совершенствованию подготовки и применению войск с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.

18 июня генсекретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков заявил, что организация наблюдает за действиями Запада, в том числе за учениями НАТО, которые проходят вблизи границ Белоруссии и России. По его словам, у ОДКБ достаточно возможностей предотвращать угрозы и риски при необходимости. Масадыков отметил, что отдельные страны или отдельные руководители западных государств действуют радикальнее, чем радикальные структуры на территории Афганистана. Он сообщил, что отправляется на западную границу Белоруссии для мониторинга ситуации и контакта с погранслужбой республики.

С 16 по 26 июня в районе Сувалкского коридора, который находится между Калининградской областью и Белоруссией, проходят международные учения военных сил Литвы, Польши и Франции. Цель – синхронизировать действия сил союзников и усовершенствовать навыки, необходимые для обеспечения «быстрой и эффективной защиты этого географически важного участка».

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь