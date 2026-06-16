Три страны НАТО начали военные учения у границы Калининградской области
Военные Литвы, Польши и Франции начали учения на территории прибалтийской республики. Они проходят в Сувалкском коридоре, который находится между Калининградской областью и Белоруссией, сообщил портал Delfi со ссылкой на заявление литовской армии.
«Во время учений особое внимание будет уделено военной готовности стран. Также будут улучшены навыки, необходимые для обеспечения быстрой и эффективной защиты этого географически важного участка», – говорится в заявлении.
Представители армии не уточнили количество военнослужащих, принимающих участие в учениях от каждой страны. При этом жителей предупреждали об интенсивном передвижении военной техники в ходе подготовки к маневрам.
В апреле заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявлял, что во время проведения учений Объединенных Экспедиционных сил (ОЭС) страны НАТО отрабатывают сценарии блокады и захвата Калининграда. «НАТО целенаправленно идет по пути усиления конфронтации в этой части Европы», – говорил тогда он.
8 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Россия принимает необходимые меры для обеспечения своей безопасности на фоне учений НАТО на территории Финляндии и Норвегии. Он отметил, что приближение военной инфраструктуры альянса к границам России происходит уже несколько десятилетий. Тогда на территории иностранных государств проходили учения ВВС Ramstein Flag 2026.
Кроме того, с 6 по 10 июня на военном авиационном полигоне Юрмалциема в Латвии проходили международные учения Baltic Zenith – 2026. В них участвовали военнослужащие Латвии, Литвы, Швеции и Канады. В ходе учений отрабатывались задачи противовоздушной обороны с использованием зенитных ракетных систем RBS-70, GROM и боевых машин CV90.