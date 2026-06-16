Три страны НАТО начали военные учения у границы Калининградской области

8 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Россия принимает необходимые меры для обеспечения своей безопасности на фоне учений НАТО на территории Финляндии и Норвегии. Он отметил, что приближение военной инфраструктуры альянса к границам России происходит уже несколько десятилетий. Тогда на территории иностранных государств проходили учения ВВС Ramstein Flag 2026.