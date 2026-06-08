Песков: Россия принимает меры для обеспечения безопасности на фоне учений НАТО
Россия принимает необходимые меры для обеспечения своей безопасности на фоне учений НАТО на территории Финляндии и Норвегии. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков отметил, что приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам происходит уже несколько десятилетий.
«И, конечно, этот процесс является предметом самого пристального отслеживания со стороны нашего оборонного ведомства, прежде всего», – сказал представитель Кремля.
8 июня начались натовские учения ВВС Ramstein Flag 2026. В частности, они пройдут в странах, граничащих с Россией. Мероприятия проводятся в третий раз. Их участниками стали представители 19 государств. Основные этапы учений состоятся в Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Испании. Объединенное командование ВВС НАТО сообщает, что планируется примерно 150 вылетов в день у более 150 самолетов, в числе которых Boeing E-3A Sentry. Предполагается также отработка применения сил ПВО.
На военном авиационном полигоне Юрмалциема в Латвии с 6 по 10 июня проходят международные учения Baltic Zenith – 2026. В учениях принимают участие военнослужащие Латвии, Литвы, Швеции и Канады. В ходе учений отрабатывались задачи противовоздушной обороны с использованием зенитных ракетных систем RBS-70, GROM и боевых машин CV90. В минобороны Латвии заявили, что целью учений является укрепление сотрудничества между союзниками и повышение общей безопасности в регионе.