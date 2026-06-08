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У границ России стартовали учения НАТО

Ведомости

Стартуют натовские учения ВВС Ramstein Flag 2026. В частности, они пройдут в странах, граничащих с Россией, пишет «РИА Новости».

Мероприятия проводятся в третий раз. Их участниками стали представители 19 государств. Основные этапы учений состоятся в Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Испании. Объединенное командование ВВС НАТО сообщает, что планируется примерно 150 вылетов в день у более 150 самолетов, в числе которых Boeing E-3A Sentry. Предполагается также отработка применения сил ПВО.

6 июня минобороны Латвии сообщало, что на военном авиаполигоне Юрмалциема в стране проходят международные учения Baltic Zenith – 2026. В тренировках участвуют военнослужащие Латвии, Литвы, Швеции и Канады. Маневры завершатся 10 июня. Велась отработка задач противовоздушной обороны с использованием зенитных ракетных систем RBS-70, GROM и боевых машин CV90.

18 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что сообщения о якобы готовящемся нападении России на одну из стран НАТО или на Украину с территории Белоруссии являются попыткой дальнейшего подстрекательства к продолжению конфликта и нагнетанию напряженности.

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