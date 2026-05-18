Главная / Политика /

Песков ответил на слова Зеленского о якобы плане РФ атаковать страну НАТО

Ведомости

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы планирует напасть на одну из стран НАТО и на Украину со стороны Белоруссии, является попыткой дальнейшего подстрекательства к продолжению конфликта и нагнетанию напряженности. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Белоруссия – да, это наш союзник, мы имеем союзное государство с Белоруссией, но это суверенное государство», – добавил он.

15 мая Зеленский написал в своем Telegram-канале, что Москва якобы обсуждает с Минском старт военных операций против Украины либо против страны НАТО, которая граничит с Белоруссией. Он заявил, что предупредил своих партнеров на Западе.

13 февраля в белорусской армии началась внезапная проверка боеготовности. Лукашенко подчеркнул, что бойцы должны учиться воевать и быть готовыми к нападению противника в любой момент.

1 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не хочет войны, но готова к ней, если какое-либо государство начнет смотреть на нее «через прицелы оружия». Он отметил, что проверка, итоги которой подводились на совещании, была плановой, но самой масштабной в истории страны. У мероприятий была одна задача: увидеть действия частей, приведенных в полную боевую готовность.

