Лукашенко призвал армию быть готовой к нападению противника в любой момент

Политик подчеркнул, что у белорусов «никто не будет спрашивать, когда и как воевать». «Наоборот, будут искать возможность нас атаковать неожиданно. Я не говорю, что это завтра будет. Но я не могу вам сказать, что этого не будет вообще», – сказал он, добавив, что белорусские военные готовятся к любому сценарию.