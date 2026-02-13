Газета
Главная / Политика /

Лукашенко призвал армию быть готовой к нападению противника в любой момент

Анна Бойцова

Вооруженные силы Белоруссии должны учиться воевать и быть готовыми к нападению противника в любой момент, заявил президент страны Александр Лукашенко во время посещения полигона в Минской области.

Политик подчеркнул, что у белорусов «никто не будет спрашивать, когда и как воевать». «Наоборот, будут искать возможность нас атаковать неожиданно. Я не говорю, что это завтра будет. Но я не могу вам сказать, что этого не будет вообще», – сказал он, добавив, что белорусские военные готовятся к любому сценарию.

«На всякий случай учитесь. Будете уметь все делать – будете жить», – обратился Лукашенко к солдатам.

В белорусской армии проходит внезапная проверка боеготовности, она продлится до весны. Приехавший 13 февраля на стрельбище президент пообещал с комбатов «драть шкуру по-мужски». «Ну, радости немного, давайте так откровенно говорить. Стреляют, видят мишени. Будем считать, что так себе», – оценил он подготовку военнослужащих. Белорусский лидер осмотрел также блиндажи личного состава, где были несколько девушек-военнослужащих.

Главу минобороны Виктора Хренина Лукашенко призвал «не расслабляться» и пообещал «усложнить ему жизнь». Он добавил, что проверку проходят все – от министра до секретаря. «Сейчас зима такая, что проверке подвергнем всех», – заключил лидер Белоруссии.

