Лукашенко пообещал «шкуру драть» с комбатов после проведения учебных стрельб
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе проверки боеготовности вооруженных сил республики пообещал с комбатов «драть шкуру по-мужски», передает «БелТА».
«Ну, радости немного, давайте так откровенно говорить. Стреляют, видят мишени. Будем считать, что так себе», – оценил Лукашенко учения на стрельбище.
Министру обороны Виктору Хренину президент Белоруссии пообещал «усложнить жизнь».
«Пускай работают дальше. Мы посмотрим, как твою жизнь усложнить. Мы тебе усложнять будем сейчас жизнь. Так что не расслабляйся», – заявил он.
13 января Лукашенко посетил 227-й общевойсковой полигон в Борисовском районе. Он заслушал доклад о ходе мероприятий. «БелТА» пишет, что приезд президента был внезапным и Хренина о визите главы государства предупредили только в 7:00.
Президент Белоруссии подчеркнул, что проходить проверку будут все, даже министр обороны и госсекретарь.
16 января по поручению Лукашенко в Белоруссии началась масштабная внезапная проверка вооруженных сил, которая носит комплексный многоэтапный характер. Мероприятия проводятся с учетом опыта специальной военной операции России на Украине и направлены, в частности, на проверку охраны воинских частей и мер противодействия современным средствам поражения, включая беспилотные летательные аппараты.