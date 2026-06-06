В Латвии проходят учения НАТО по противовоздушной обороне

The Independent в мае писала об учениях НАТО в лондонском метро. Командный центр занял заброшенную платформу станции «Чаринг-Кросс». Она будет использоваться как подземный командный пункт для проведения учений по нанесению «глубокого удара» по территории России на случай гипотетического нападения РФ на страны альянса.