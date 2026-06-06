В Латвии проходят учения НАТО по противовоздушной обороне
На военном авиационном полигоне Юрмалциема в Латвии проходят международные учения «Baltic Zenith 2026», сообщает Минобороны Латвии в соцсети X. В учениях принимают участие военнослужащие Латвии, Литвы, Швеции и Канады. Маневры завершатся 10 июня.
В ходе учений отрабатывались задачи противовоздушной обороны с использованием зенитных ракетных систем RBS-70, GROM и боевых машин CV90.
В Минобороны Латвии заявили, что целью учений является укрепление сотрудничества между союзниками и повышение общей безопасности в регионе.
The Independent в мае писала об учениях НАТО в лондонском метро. Командный центр занял заброшенную платформу станции «Чаринг-Кросс». Она будет использоваться как подземный командный пункт для проведения учений по нанесению «глубокого удара» по территории России на случай гипотетического нападения РФ на страны альянса.
В Грузии 13 мая начались учения спецназа «Троянские следы – 2026» с участием военных США, Польши, Британии, Испании и Румынии. Организатор – Европейское командование спецопераций США (SOCEUR).
18 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь заявил, что утверждения о якобы готовящемся нападении России на одну из стран НАТО или на Украину с территории Белоруссии являются попыткой дальнейшего подстрекательства к продолжению конфликта и нагнетанию напряженности.