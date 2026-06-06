Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,87+0,43%APTK6,368-0,06%BRZL1 398+0,14%IMOEX2 561,04-0,73%RTSI1 098,13+0,39%RGBI119,19+0,02%RGBITR786,75+0,11%
Главная / Политика /

В Латвии проходят учения НАТО по противовоздушной обороне

Ася Султанова

На военном авиационном полигоне Юрмалциема в Латвии проходят международные учения «Baltic Zenith 2026», сообщает Минобороны Латвии в соцсети X. В учениях принимают участие военнослужащие Латвии, Литвы, Швеции и Канады. Маневры завершатся 10 июня.

В ходе учений отрабатывались задачи противовоздушной обороны с использованием зенитных ракетных систем RBS-70, GROM и боевых машин CV90.

В Минобороны Латвии заявили, что целью учений является укрепление сотрудничества между союзниками и повышение общей безопасности в регионе.

The Independent в мае писала об учениях НАТО в лондонском метро. Командный центр занял заброшенную платформу станции «Чаринг-Кросс». Она будет использоваться как подземный командный пункт для проведения учений по нанесению «глубокого удара» по территории России на случай гипотетического нападения РФ на страны альянса.

Лукашенко призвал армию быть готовой к нападению противника в любой момент

Политика / Международные новости

В Грузии 13 мая начались учения спецназа «Троянские следы – 2026» с участием военных США, Польши, Британии, Испании и Румынии. Организатор – Европейское командование спецопераций США (SOCEUR).

18 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь заявил, что утверждения о якобы готовящемся нападении России на одну из стран НАТО или на Украину с территории Белоруссии являются попыткой дальнейшего подстрекательства к продолжению конфликта и нагнетанию напряженности.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь