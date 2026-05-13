В Грузии начались многонациональные военные учения «Троянские следы»

С 25 июля по 8 августа 2025 г. в Грузии проходили масштабные военные учения Agile Spirit с участием стран НАТО и партнеров. В маневрах участвовали более 2000 военнослужащих из 10 стран, включая Германию, Польшу, Румынию, Украину и Молдову. Agile Spirit является частью серии многонациональных учений, направленных на повышение совместимости и оперативной готовности союзников и партнеров НАТО.