В Грузии начались многонациональные военные учения «Троянские следы»

В Грузии начались многонациональные учения сил специальных операций «Троянские следы – 2026», в которых принимают участие военнослужащие подразделений США, Польши, Великобритании, Испании и Румынии, сообщили в минобороны страны.

Учения проводятся в четвертый раз. Они организованы совместно с Европейским командованием специальных операций США (SOCEUR). В Грузии учения проходят под названием «Черноморские ворота – 2026».

В маневрах принимают участие рейнджерский батальон командования специальных операций, разведывательные подразделения Национальной гвардии, представители LEPL «Доброволец обороны», а также личный состав территориального резерва.

С 25 июля по 8 августа 2025 г. в Грузии проходили масштабные военные учения Agile Spirit с участием стран НАТО и партнеров. В маневрах участвовали более 2000 военнослужащих из 10 стран, включая Германию, Польшу, Румынию, Украину и Молдову. Agile Spirit является частью серии многонациональных учений, направленных на повышение совместимости и оперативной готовности союзников и партнеров НАТО.

