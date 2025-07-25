В Грузии стартовали крупные учения с участием НАТО

Кавелашвили отметил, что Тбилиси отказался от присоединения к антироссийским санкциям, поскольку это могло нанести Грузии большой ущерб. Отправка оружия на Украину «могла бы разозлить Россию, которая могла бы расценить это как наше участие» в конфликте и ответить на это, добавил президент.