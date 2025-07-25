В Грузии стартовали крупные учения с участием НАТО
В Грузии начались масштабные военные учения Agile Spirit с участием стран НАТО и партнеров, несмотря на усиливающееся давление на правительство в связи с обвинениями в отходе от демократических ценностей и сближении с Россией. Об этом пишет Euronews.
Как сообщило минобороны Грузии, учения проходят недалеко от Тбилиси и продлятся до 8 августа. В маневрах участвуют более 2000 военнослужащих из 10 стран, включая Германию, Польшу, Румынию, Украину и Молдову.
Agile Spirit является частью серии многонациональных учений, направленных на повышение совместимости и оперативной готовности союзников и партнеров НАТО. Заявка Грузии на вступление в Североатлантический альянс была одобрена в 2008 г. и закреплена в конституции страны.
В конце мая президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что западные страны начали усиливать давление на Грузию после начала боевых действий на Украине. Но процесс вступления в итоге затянулся.
Кавелашвили отметил, что Тбилиси отказался от присоединения к антироссийским санкциям, поскольку это могло нанести Грузии большой ущерб. Отправка оружия на Украину «могла бы разозлить Россию, которая могла бы расценить это как наше участие» в конфликте и ответить на это, добавил президент.