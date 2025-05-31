Кавелашвили заявил о давлении на Грузию со стороны Запада

«В таком случае, кто бы был ответственным, кто бы нам помог? Мы не являемся членами НАТО или ЕС. Так кто же нам помог бы в случае нападения России? Знаете, что они ответили: “Мы отправим вам оружие”. Да, оружие для борьбы с Россией», – сказал Кавелашвили, уточнив, что в таком случае страна оказалась бы в «очень сложных условиях».