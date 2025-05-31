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Кавелашвили заявил о давлении на Грузию со стороны Запада

Ведомости

Западные страны начали усиливать давление на Грузию после начала боевых действий на Украине. Об этом заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили в интервью изданию El Mundo.

«Это [военная операция на Украине] было одним из факторов, который определил давление против нас со стороны определенных представителей европейских и американских структур», – сказал он.

Кавелашвили заявил, что Тбилиси отказался от присоединения к антироссийским санкциям, поскольку это могло нанести Грузии большой ущерб. Отправка оружия на Украину «могла бы разозлить Россию, которая могла бы расценить это как наше участие» в конфликте и ответить на это, добавил президент.

«В таком случае, кто бы был ответственным, кто бы нам помог? Мы не являемся членами НАТО или ЕС. Так кто же нам помог бы в случае нападения России? Знаете, что они ответили: “Мы отправим вам оружие”. Да, оружие для борьбы с Россией», – сказал Кавелашвили, уточнив, что в таком случае страна оказалась бы в «очень сложных условиях».

Начальник главного управления доктрин и подготовки генштаба ВСУ генерал-майор Алексей Таран говорил в январе 2024 г., что Грузия и Молдавия входят в коалицию стран, которые участвуют в военной подготовке солдат вооруженных сил Украины. При этом Грузия не вводила антироссийские санкции и публично не заявляла о предоставлении военной поддержки Украине.

Также в военном конфликта на стороне Украины участвуют грузинские наемники. После начала боевых действий на Украине президент страны Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона, куда могут поступить на службу иностранные добровольцы. Минобороны России в марте 2024 г. сообщило, что в конфликте на Украине принимают участие более 13 000 иностранцев, из Грузии прибыло 1042 наемника.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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