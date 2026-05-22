IMOEX2 625,69-1,45%RTSI1 161,58-2,03%
Политика

Independent: НАТО провела учения в лондонском метро для подготовки к атаке РФ

Британский командный центр НАТО занял заброшенную платформу на станции лондонского метро «Чаринг-Кросс», чтобы использовать ее в качестве подземного штаба для имитации операции по нанесению «глубокого удара» по России в случае ее нападения на союзников, пишет The Independent.

Операция носит название «Аркадный удар». Военные проверяют возможности НАТО по применению средств радиоэлектронной борьбы для подавления коммуникаций и беспилотников.

Глава сухопутных войск НАТО, американский генерал Кристофер Донахью заявил с платформы метро, что блоку надо быть готовым к 2030 г.

18 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз заявил, что слова о том, что Россия якобы планирует напасть на одну из стран НАТО и на Украину со стороны Белоруссии, являются попыткой дальнейшего подстрекательства к продолжению конфликта и нагнетанию напряженности.

13 мая в Грузии начались многонациональные учения сил специальных операций «Троянские следы – 2026», в которых принимают участие военнослужащие подразделений США, Польши, Великобритании, Испании и Румынии. Они организованы совместно с Европейским командованием специальных операций США (SOCEUR).

