В ОДКБ наблюдают за учениями НАТО вблизи границ Белоруссии
В ОДКБ наблюдают за действиями Запада, в том числе за учениями НАТО, которые проходят вблизи от границ Белоруссии и России. Об этом заявил генсекретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков, передает Sputnik.
По его словам, у ОДКБ достаточно возможностей предотвращать угрозы и риски при необходимости. Масадыков отметил, что отдельные страны или отдельные руководители западных государств действуют радикальнее, чем радикальные структуры на территории Афганистана. Он сообщил, что отправляется на западную границу Белоруссии для мониторинга ситуации и контакта с погранслужбой республики.
С 16 по 26 июня в районе Сувалкского коридора, который находится между Калининградской областью и Белоруссией, проходят международные учения военных сил Литвы, Польши и Франции. Цель – синхронизировать действия сил союзников и усовершенствовать навыки, необходимые для обеспечения «быстрой и эффективной защиты этого географически важного участка».
8 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия принимает необходимые меры для обеспечения своей безопасности на фоне учений НАТО в Финляндии и Норвегии. По его словам, приближение военной инфраструктуры альянса к границам России происходит уже несколько десятилетий.