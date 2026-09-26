Токаев создал комиссию по комплексной проверке в минобороны Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев создал комиссию по комплексной проверке состояния дел в министерстве обороны республики. Распоряжение опубликовано на сайте президента. Сообщается, что комиссия проверит в том числе финансовое и материально-техническое обеспечение воинских подразделений.
Комиссия должна в течение семи дней сообщить о первых результатах своей работы. Распоряжение начинает действовать со дня подписания. Председателем комиссии назначена заместитель председателя Совета безопасности Казахстана Аида Балаева.
24 сентября в Мангистауской области Казахстана из-за резкого ухудшения погоды во время выполнения учебно-боевой задачи на побережье Каспийского моря 17 военнослужащих унесло в открытое море. Троих спасли, 14 человек погибли.
Президент России Владимир Путин в тот же день направил Токаеву соболезнования по случаю трагического происшествия в ходе учений военно-морских сил Казахстана на Каспии.