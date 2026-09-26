Токаев создал комиссию по комплексной проверке в минобороны Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев создал комиссию по комплексной проверке состояния дел в министерстве обороны республики. Распоряжение опубликовано на сайте президента. Сообщается, что комиссия проверит в том числе финансовое и материально-техническое обеспечение воинских подразделений.