В Казахстане назначили нового министра обороны
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Айдоса Мырзахметова министром обороны республики. Указ опубликован на сайте главы Казахстана.
Предыдущего министра обороны – Даурена Косанова – освободили от должности 27 сентября. Он занимал пост главы военного ведомства с ноября 2024 г. До этого он работал первым заместителем министра обороны – начальником генерального штаба вооруженных сил Казахстана.
24 сентября в Мангистауской области Казахстана из-за резкого ухудшения погоды во время выполнения учебно-боевой задачи на побережье Каспийского моря 17 военнослужащих унесло в открытое море. Троих спасли, 14 человек погибли. 26 сентября Токаев создал комиссию по комплексной проверке состояния дел в министерстве обороны республики.