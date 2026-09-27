В Казахстане назначили нового министра обороны

24 сентября в Мангистауской области Казахстана из-за резкого ухудшения погоды во время выполнения учебно-боевой задачи на побережье Каспийского моря 17 военнослужащих унесло в открытое море. Троих спасли, 14 человек погибли. 26 сентября Токаев создал комиссию по комплексной проверке состояния дел в министерстве обороны республики.