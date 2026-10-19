Рубио заявил, что США уделяли недостаточно внимания Центральной Азии
Вашингтон недостаточно уделял внимания региону Центральной Азии. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе визита в Самарканд.
«За последние 20 лет Центральная Азия не получала от наших политиков того уровня внимания, которого она заслуживает. Но ситуация меняется. Именно поэтому мы сейчас здесь», – сказал он (цитата по News.am).
Американский бизнес готовится объявить о заключении новых соглашений в Узбекистане, поскольку «Вашингтон стремится диверсифицировать поставки критически важных минералов», добавил Рубио: «Для всего мира было бы неразумно зависеть от одного источника на 100% в чем бы то ни было». По его словам, в Самарканде представлены около 300 американских компаний, которые обсуждают соглашения, потенциальная стоимость которых исчисляется миллиардами долларов.
Президент США Дональд Трамп с момента возвращения в Белый дом комплиментарно высказывался в отношении Узбекистана. В ноябре 2025 г. он объявил, что в течение следующего десятилетия Узбекистан инвестирует в США свыше $100 млрд.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечали, что пока что американские инвестиции в регион сосредоточены в сырьевом секторе, в основном в ТЭК Казахстана. В рамках курса администрации Дональда Трампа наблюдается смещение интереса к критическим минералам с упором на Казахстан и Узбекистан.