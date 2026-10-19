Рубио заявил, что США уделяли недостаточно внимания Центральной Азии

Американский бизнес готовится объявить о заключении новых соглашений в Узбекистане, поскольку «Вашингтон стремится диверсифицировать поставки критически важных минералов», добавил Рубио: «Для всего мира было бы неразумно зависеть от одного источника на 100% в чем бы то ни было». По его словам, в Самарканде представлены около 300 американских компаний, которые обсуждают соглашения, потенциальная стоимость которых исчисляется миллиардами долларов.