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Рубио заявил, что США уделяли недостаточно внимания Центральной Азии

Антон Потоков
The White House / Flickr
The White House / Flickr

Вашингтон недостаточно уделял внимания региону Центральной Азии. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе визита в Самарканд.

«За последние 20 лет Центральная Азия не получала от наших политиков того уровня внимания, которого она заслуживает. Но ситуация меняется. Именно поэтому мы сейчас здесь», – сказал он (цитата по News.am).

Американский бизнес готовится объявить о заключении новых соглашений в Узбекистане, поскольку «Вашингтон стремится диверсифицировать поставки критически важных минералов», добавил Рубио: «Для всего мира было бы неразумно зависеть от одного источника на 100% в чем бы то ни было». По его словам, в Самарканде представлены около 300 американских компаний, которые обсуждают соглашения, потенциальная стоимость которых исчисляется миллиардами долларов.

Президент США Дональд Трамп с момента возвращения в Белый дом комплиментарно высказывался в отношении Узбекистана. В ноябре 2025 г. он объявил, что в течение следующего десятилетия Узбекистан инвестирует в США свыше $100 млрд. 

Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечали, что пока что американские инвестиции в регион сосредоточены в сырьевом секторе, в основном в ТЭК Казахстана. В рамках курса администрации Дональда Трампа наблюдается смещение интереса к критическим минералам с упором на Казахстан и Узбекистан.

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