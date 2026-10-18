Зачем госсекретарь США привез на саммит в Самарканд бизнесменов

По отчету американского Центра инициатив по лидерству в Азии (CALI), в 2025 г. на долю США приходилось 19% прямых иностранных инвестиций в регионе – $51 млрд. По более скромным последним доступным официальным данным госдепартамента от 2020 г., с начала 1990-х гг. американские инвестиции составляли $31 млрд, не считая финансовой поддержки от правительства на сумму около $9,2 млрд. Как сообщалось на инвестфоруме в Бишкеке в 2024 г., 99% американских инвестиций пришлись на Казахстан, в основном в нефтедобычу. Chevron и ExxonMobil добывают до трети казахстанской нефти, что сопоставимо с добычей госкомпании «КазМунайГаз». Эти же компании входят вместе с российской «Транснефтью» и другими в Каспийский трубопроводный консорциум, который управляет нефтепроводом до Новороссийска.