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Россия и Киргизия утвердили план военного сотрудничества на 2027 год

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Министры обороны России и Киргизии Андрей Белоусов и Руслан Мукамбетов подписали план военного сотрудничества на 2027 г. Документ утвердили в ходе двусторонних переговоров перед заседанием Совета министров обороны стран СНГ, сообщило Минобороны РФ.

Белоусов отметил, что российско-киргизское военное сотрудничество динамично развивается. По его словам, особое внимание стороны уделяют боевой и оперативной подготовке войск, обучению военнослужащих, обмену опытом и военно-техническому взаимодействию. Одним из направлений совместной работы остается обеспечение функционирования объединенной российской военной базы на территории Киргизии.

Мукамбетов поблагодарил российскую сторону за содействие в укреплении боеготовности киргизских вооруженных сил и подготовке кадров. Он также выразил признательность за приглашение военных республики на стратегические командно-штабные учения «Центр-2026».

2 октября президент РФ Владимир Путин посетил заключительный этап учений «Центр-2026» на полигоне «Чебаркульский» в Челябинской области. В маневрах участвовали подразделения России и иностранных государств, включая Киргизию. Учения были направлены на отработку навыков отражения внешних угроз.

26 сентября в Россию прибыли подразделения четырех стран ОДКБ, в том числе Киргизии, для участия в командно-штабных учениях «Взаимодействие-2026», а также специальных учениях «Поиск-2026» и «Эшелон-2026».

В мае 2025 г. Белоусов и Мукамбетов подписали программу стратегического партнерства в военной области на 2026–2030 гг. Тогда стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества и вопросы безопасности в Центральной Азии.

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