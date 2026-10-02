Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,497+0,67%VEON-RX72-1,91%MGTS1 456+1,11%IMOEX2 278,65-0,05%RTSI859,84-0,34%RGBI111,17-0,08%RGBITR763,14-0,04%
Главная / Политика /

Путин посетил полигон «Чебаркульский»: главное об учениях «Центр-2026»

Президент рассказал, какие задачи отрабатывают военные
Татьяна Мозолевская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президенту России Владимиру Путину доложили о ходе стратегического командно-штабного учения «Центр-2026», которое проходит с 28 сентября по 3 октября и сопряжено с командно-штабным учением ОДКБ «Взаимодействие-2026».

Путин прибыл на полигон «Чебаркульский» в Челябинской области, где проходит заключительный этап маневров. Главу государства сопровождали министр обороны Андрей Белоусов, полпред президента в УрФО Артем Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров и главнокомандующий Сухопутными войсками Андрей Мордвичев.

«Ведомости» собрали основное из доклада о проходящих учениях.

Масштаб учений

В учениях «Центр-2026» задействованы более 47 000 военнослужащих, сообщил Путин. По его словам, они выполняют задачи на 11 полигонах и в акватории Каспийского моря.

На Чебаркульском полигоне в практических действиях участвуют около 6000 военнослужащих России и других государств. Белоусов уточнил, что там задействованы порядка 700 единиц техники, более 600 беспилотных летательных аппаратов различных модификаций и свыше 60 роботизированных систем.

Министр обороны также сообщил, что к учениям привлечены войска Центрального военного округа, соединения и части Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск, подразделения центрального подчинения и силы Каспийской флотилии.

Мордвичев во время наблюдения за ходом учений доложил Путину, что в войсках уже выработана тактика применения роботизированных платформ.

В России начались учения с участием стран ОДКБ

Политика / Армия и спецслужбы

Какие задачи отрабатывают военные

Главной целью «Центра-2026» Путин назвал совершенствование навыков руководящего состава и штабов всех уровней по управлению войсками при отражении внешней агрессии.

Он также отметил, что участники учений применяют новое вооружение и технику, а задачи выполняются с учетом опыта спецоперации на Украине.

Белоусов сообщил, что учебные задачи решаются в рамках операции группировки войск на Центрально-Азиатском стратегическом направлении. По его словам, войска и силы завершили совместную подготовку и готовы к активной фазе учения.

Участие иностранных военных

Путин заявил, что на учения прибыли делегации из 55 иностранных государств. Белоусов, в свою очередь, сообщил, что в мероприятиях участвуют представители почти 60 стран.

По данным министра обороны, семь государств направили свои воинские контингенты, Конго представлено оперативной группой, еще 51 страна – наблюдателями.

Замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров сообщил, что при подготовке и проведении учений особое внимание уделялось иностранным контингентам. Работа с ними велась по трем направлениям: организация деятельности на пунктах управления, размещение в районах сосредоточения и базовых районах, а также применение подразделений, в том числе малых тактических групп. «По всем этим трем направлениям наши иностранные коллеги проявили, показали мастерство, ну и, естественно, мы им передаем опыт специальной военной операции», – сказал Евкуров.

Взаимодействие по линии ОДКБ

Учения «Центр-2026» сопряжены с командно-штабным учением «Взаимодействие-2026» по линии ОДКБ. В практических действиях участвуют подразделения Коллективных сил оперативного реагирования организации, сообщил Путин.

Евкуров также рассказал, что вместе с генеральным секретарем ОДКБ и руководителями оборонных ведомств посетил ряд пунктов управления, в том числе развернутых дивизий и КСОР ОДКБ, а также группировок на Центрально-Азиатском направлении.

В завершение доклада Евкуров сообщил Путину, что войска готовы к практическим действиям, и попросил разрешения приступить. «Разрешаю», – ответил президент.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь