Путин посетил полигон «Чебаркульский»: главное об учениях «Центр-2026»Президент рассказал, какие задачи отрабатывают военные
Президенту России Владимиру Путину доложили о ходе стратегического командно-штабного учения «Центр-2026», которое проходит с 28 сентября по 3 октября и сопряжено с командно-штабным учением ОДКБ «Взаимодействие-2026».
Путин прибыл на полигон «Чебаркульский» в Челябинской области, где проходит заключительный этап маневров. Главу государства сопровождали министр обороны Андрей Белоусов, полпред президента в УрФО Артем Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров и главнокомандующий Сухопутными войсками Андрей Мордвичев.
«Ведомости» собрали основное из доклада о проходящих учениях.
Масштаб учений
В учениях «Центр-2026» задействованы более 47 000 военнослужащих, сообщил Путин. По его словам, они выполняют задачи на 11 полигонах и в акватории Каспийского моря.
На Чебаркульском полигоне в практических действиях участвуют около 6000 военнослужащих России и других государств. Белоусов уточнил, что там задействованы порядка 700 единиц техники, более 600 беспилотных летательных аппаратов различных модификаций и свыше 60 роботизированных систем.
Министр обороны также сообщил, что к учениям привлечены войска Центрального военного округа, соединения и части Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск, подразделения центрального подчинения и силы Каспийской флотилии.
Мордвичев во время наблюдения за ходом учений доложил Путину, что в войсках уже выработана тактика применения роботизированных платформ.
Какие задачи отрабатывают военные
Главной целью «Центра-2026» Путин назвал совершенствование навыков руководящего состава и штабов всех уровней по управлению войсками при отражении внешней агрессии.
Он также отметил, что участники учений применяют новое вооружение и технику, а задачи выполняются с учетом опыта спецоперации на Украине.
Белоусов сообщил, что учебные задачи решаются в рамках операции группировки войск на Центрально-Азиатском стратегическом направлении. По его словам, войска и силы завершили совместную подготовку и готовы к активной фазе учения.
Участие иностранных военных
Путин заявил, что на учения прибыли делегации из 55 иностранных государств. Белоусов, в свою очередь, сообщил, что в мероприятиях участвуют представители почти 60 стран.
По данным министра обороны, семь государств направили свои воинские контингенты, Конго представлено оперативной группой, еще 51 страна – наблюдателями.
Замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров сообщил, что при подготовке и проведении учений особое внимание уделялось иностранным контингентам. Работа с ними велась по трем направлениям: организация деятельности на пунктах управления, размещение в районах сосредоточения и базовых районах, а также применение подразделений, в том числе малых тактических групп. «По всем этим трем направлениям наши иностранные коллеги проявили, показали мастерство, ну и, естественно, мы им передаем опыт специальной военной операции», – сказал Евкуров.
Взаимодействие по линии ОДКБ
Учения «Центр-2026» сопряжены с командно-штабным учением «Взаимодействие-2026» по линии ОДКБ. В практических действиях участвуют подразделения Коллективных сил оперативного реагирования организации, сообщил Путин.
Евкуров также рассказал, что вместе с генеральным секретарем ОДКБ и руководителями оборонных ведомств посетил ряд пунктов управления, в том числе развернутых дивизий и КСОР ОДКБ, а также группировок на Центрально-Азиатском направлении.
В завершение доклада Евкуров сообщил Путину, что войска готовы к практическим действиям, и попросил разрешения приступить. «Разрешаю», – ответил президент.