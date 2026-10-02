Путин посетил полигон «Чебаркульский»: главное об учениях «Центр-2026»

Замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров сообщил, что при подготовке и проведении учений особое внимание уделялось иностранным контингентам. Работа с ними велась по трем направлениям: организация деятельности на пунктах управления, размещение в районах сосредоточения и базовых районах, а также применение подразделений, в том числе малых тактических групп. «По всем этим трем направлениям наши иностранные коллеги проявили, показали мастерство, ну и, естественно, мы им передаем опыт специальной военной операции», – сказал Евкуров.