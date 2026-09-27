В России начались учения с участием стран ОДКБ

Сердюков заявил, что одним из приоритетов российского председательства в ОДКБ является совершенствование совместной оперативной и боевой подготовки с учетом опыта современных вооруженных конфликтов. Кроме того, речь идет об оснащении коллективных сил современным вооружением, беспилотными системами, средствами разведки и радиоэлектронной борьбы, а также развитии противовоздушной обороны.