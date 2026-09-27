В России начались учения с участием стран ОДКБ

В России начались учения с участием стран ОДКБУчения «Взаимодействие-2026», «Поиск-2026» и «Эшелон-2026» проходят на полигоне «Чебаркульский»
В России стартовали учения с участием военных из стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщили в Минобороны РФ.
Совместные командно-штабные и специальные учения «Взаимодействие-2026», «Поиск-2026» и «Эшелон-2026» проходят на полигоне «Чебаркульский». В церемонии открытия приняли участие начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков, заместитель генсека организации Мирлан Тургунбеков и руководители воинских контингентов.
Сердюков заявил, что одним из приоритетов российского председательства в ОДКБ является совершенствование совместной оперативной и боевой подготовки с учетом опыта современных вооруженных конфликтов. Кроме того, речь идет об оснащении коллективных сил современным вооружением, беспилотными системами, средствами разведки и радиоэлектронной борьбы, а также развитии противовоздушной обороны.
По его словам, учения должны повысить готовность коллективных сил ОДКБ к выполнению поставленных задач и продемонстрировать готовность организации к обеспечению коллективной безопасности.
«Руководствуясь приоритетами, мы совершенствуем управленческие компоненты и формирования коллективных сил и их готовность к действиям, максимально приближенным к реальным условиям современных вооруженных конфликтов», – заключил Сердюков.
25 сентября участники учений ОДКБ из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана прибыли в Россию для проведения командно-штабных учений.
С 12 по 19 сентября на полигоне «Коктал» в Казахстане прошли совместные учения ОДКБ «Рубеж-2026». В ходе полевых занятий военные отрабатывали перегруппировку войск, управление подразделениями и выполнение задач.