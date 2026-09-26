В Россию прибыли участники учений ОДКБ из четырех стран

Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков на брифинге подчеркнул, что все учения плановые, не направлены против третьих стран и проводятся для совершенствования слаженности органов управления и войск, а также поддержания готовности формирований к выполнению задач в интересах коллективной безопасности.