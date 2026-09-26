В Россию прибыли участники учений ОДКБ из четырех стран
Участники учений ОДКБ из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикиста прибыли в Россию для проведения командно-штабных учений «Взаимодействие-2026», а также специальных учений «Поиск-2026» и «Эшелон-2026». Об этом сообщили в Объединенном штабе ОДКБ.
Учения проходят на полигоне «Чебаркульский» Центрального военного округа. Они объединяют подготовку разных компонентов Войск ОДКБ.
Командно-штабное учение с Коллективными силами оперативного реагирования «Взаимодействие-2026» посвящено подготовке и проведению совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта.
В ходе учения «Поиск-2026» отрабатываются организация и ведение разведки в интересах КСОР ОДКБ. Учение «Эшелон-2026» предусматривает отработку вопросов материально-технического обеспечения.
Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков на брифинге подчеркнул, что все учения плановые, не направлены против третьих стран и проводятся для совершенствования слаженности органов управления и войск, а также поддержания готовности формирований к выполнению задач в интересах коллективной безопасности.
С 12 по 19 сентября на полигоне «Коктал» в Казахстане прошло совместное учение ОДКБ «Рубеж-2026». В ходе полевых занятий военные отрабатывали перегруппировку войск, управление подразделениями и выполнение задач.
В июле прошли российско-китайские учения «Морское взаимодействие – 2026» в порту Циндао.
Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ) – оборонительное объединение шести постсоветских стран: России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Армении (с февраля 2024 г. заявила о заморозке участия, в июне того же года – о планах покинуть структуру).