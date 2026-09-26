Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,51-0,71%USBN0,114+0,8%TGKN0,0040%IMOEX2 277,53+0,16%RTSI850,68+0,16%RGBI112,29+0,05%RGBITR769,55+0,15%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Россию прибыли участники учений ОДКБ из четырех стран

Ася Султанова

Участники учений ОДКБ из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикиста прибыли в Россию для проведения командно-штабных учений «Взаимодействие-2026», а также специальных учений «Поиск-2026» и «Эшелон-2026». Об этом сообщили в Объединенном штабе ОДКБ.

Учения проходят на полигоне «Чебаркульский» Центрального военного округа. Они объединяют подготовку разных компонентов Войск ОДКБ.

Командно-штабное учение с Коллективными силами оперативного реагирования «Взаимодействие-2026» посвящено подготовке и проведению совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта.

В ходе учения «Поиск-2026» отрабатываются организация и ведение разведки в интересах КСОР ОДКБ. Учение «Эшелон-2026» предусматривает отработку вопросов материально-технического обеспечения.

Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков на брифинге подчеркнул, что все учения плановые, не направлены против третьих стран и проводятся для совершенствования слаженности органов управления и войск, а также поддержания готовности формирований к выполнению задач в интересах коллективной безопасности.

С 12 по 19 сентября на полигоне «Коктал» в Казахстане прошло совместное учение ОДКБ «Рубеж-2026». В ходе полевых занятий военные отрабатывали перегруппировку войск, управление подразделениями и выполнение задач. 

В июле прошли российско-китайские учения «Морское взаимодействие – 2026» в порту Циндао. 

Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ) – оборонительное объединение шести постсоветских стран: России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Армении (с февраля 2024 г. заявила о заморозке участия, в июне того же года – о планах покинуть структуру).

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте