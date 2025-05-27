Главы минобороны РФ и Киргизии подписали программу партнерства до 2030 года
В ходе двусторонней встречи в Бишкеке главы Минобороны РФ и Киргизии Андрей Белоусов и Руслан Мукамбетов подписали программу стратегического партнерства в военной области на 2026-2030 гг. Об этом сообщила пресс-служба киргизского ведомства.
Белоусов и Мукамбетов также обсудили вопросы взаимодействия и перспективы военного сотрудничества между странами. В ходе переговоров глава Минобороны РФ отметил, что Москве и Бишкеку необходимо должным образом отреагировать на снижение уровня безопасности в Центральноазиатском регионе.
В пресс-службе киргизского ведомства сообщили ТАСС, что Белоусов прибыл в страну для участия в предстоящем заседании Совета министров обороны государств – участников Организации Договора о коллективной безопасности, которое состоится 28 мая.
Секретарь Совета безопасности Киргизии Марат Иманкулов 29 апреля заявил о возможной дестабилизации ситуации в Центральной Азии. «Сейчас проводится спецоперация на Украине, если надо будет России помешать, то они могут открыть здесь новый очаг, чтобы отвлечь силы оттуда», – сказал он.
В октябре 2024 г. президент Киргизии Садыр Жапаров осудил призывы Запада не сотрудничать с Россией. Лидер Киргизии отмечал, что европейские государства «говорят одно, а делают другое».