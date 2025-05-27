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Главы минобороны РФ и Киргизии подписали программу партнерства до 2030 года

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В ходе двусторонней встречи в Бишкеке главы Минобороны РФ и Киргизии Андрей Белоусов и Руслан Мукамбетов подписали программу стратегического партнерства в военной области на 2026-2030 гг. Об этом сообщила пресс-служба киргизского ведомства.

Белоусов и Мукамбетов также обсудили вопросы взаимодействия и перспективы военного сотрудничества между странами. В ходе переговоров глава Минобороны РФ отметил, что Москве и Бишкеку необходимо должным образом отреагировать на снижение уровня безопасности в Центральноазиатском регионе.

В пресс-службе киргизского ведомства сообщили ТАСС, что Белоусов прибыл в страну для участия в предстоящем заседании Совета министров обороны государств – участников Организации Договора о коллективной безопасности, которое состоится 28 мая.

Секретарь Совета безопасности Киргизии Марат Иманкулов 29 апреля заявил о возможной дестабилизации ситуации в Центральной Азии. «Сейчас проводится спецоперация на Украине, если надо будет России помешать, то они могут открыть здесь новый очаг, чтобы отвлечь силы оттуда», – сказал он.

В октябре 2024 г. президент Киргизии Садыр Жапаров осудил призывы Запада не сотрудничать с Россией. Лидер Киргизии отмечал, что европейские государства «говорят одно, а делают другое».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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