Главы минобороны РФ и Киргизии подписали программу партнерства до 2030 года

Секретарь Совета безопасности Киргизии Марат Иманкулов 29 апреля заявил о возможной дестабилизации ситуации в Центральной Азии. «Сейчас проводится спецоперация на Украине, если надо будет России помешать, то они могут открыть здесь новый очаг, чтобы отвлечь силы оттуда», – сказал он.