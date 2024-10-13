Президент Киргизии осудил призывы Запада не сотрудничать с Россией

На заседании в Кремле совета глав государств СНГ президент России Владимир Путин говорил, что взаимодействие в рамках содружества является одним из приоритетов внешней политики России. Он подчеркнул улучшение макроэкономических показателей государств СНГ и рост взаимных торговых и инвестиционных обменов. По его словам, за первое полугодие 2024 г. совокупный ВВП стран СНГ увеличился на 4,7%, инвестиции в основной капитал выросли на 11,2%. Путин отметил, что общими усилиями создаются независимые финансовые структуры, расширяется использование национальных валют. Сейчас доля национальных валют в коммерческих операциях между странами СНГ превышает 85%.