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Президент Киргизии осудил призывы Запада не сотрудничать с Россией

Ведомости

Ситуация, при которой западные страны призывают государства СНГ не сотрудничать с Россией, а сами продолжают это делать, неправильна, считает президент Киргизии Садыр Жапаров. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину. 

Зарубин указал, что западные страны не скрывают своего желания отказа стран СНГ от сотрудничества с Москвой, и спросил, как лидер Киргизии относится к такой политике. Европейские государства, ответил Жапаров, «говорят одно, а делают другое».

«Сами европейские страны, которые входят в состав НАТО или Евросоюза, они же сотрудничают с Россией. А нам они не должны так говорить – указывать или просить, чтобы мы не сотрудничали с Россией или с СНГ», – сказал глава государства.

На заседании в Кремле совета глав государств СНГ президент России Владимир Путин говорил, что взаимодействие в рамках содружества является одним из приоритетов внешней политики России. Он подчеркнул улучшение макроэкономических показателей государств СНГ и рост взаимных торговых и инвестиционных обменов. По его словам, за первое полугодие 2024 г. совокупный ВВП стран СНГ увеличился на 4,7%, инвестиции в основной капитал выросли на 11,2%. Путин отметил, что общими усилиями создаются независимые финансовые структуры, расширяется использование национальных валют. Сейчас доля национальных валют в коммерческих операциях между странами СНГ превышает 85%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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