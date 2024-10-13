Президент Киргизии осудил призывы Запада не сотрудничать с Россией
Ситуация, при которой западные страны призывают государства СНГ не сотрудничать с Россией, а сами продолжают это делать, неправильна, считает президент Киргизии Садыр Жапаров. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Зарубин указал, что западные страны не скрывают своего желания отказа стран СНГ от сотрудничества с Москвой, и спросил, как лидер Киргизии относится к такой политике. Европейские государства, ответил Жапаров, «говорят одно, а делают другое».
«Сами европейские страны, которые входят в состав НАТО или Евросоюза, они же сотрудничают с Россией. А нам они не должны так говорить – указывать или просить, чтобы мы не сотрудничали с Россией или с СНГ», – сказал глава государства.
На заседании в Кремле совета глав государств СНГ президент России Владимир Путин говорил, что взаимодействие в рамках содружества является одним из приоритетов внешней политики России. Он подчеркнул улучшение макроэкономических показателей государств СНГ и рост взаимных торговых и инвестиционных обменов. По его словам, за первое полугодие 2024 г. совокупный ВВП стран СНГ увеличился на 4,7%, инвестиции в основной капитал выросли на 11,2%. Путин отметил, что общими усилиями создаются независимые финансовые структуры, расширяется использование национальных валют. Сейчас доля национальных валют в коммерческих операциях между странами СНГ превышает 85%.