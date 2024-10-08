Что говорил Владимир Путин коллегам из стран СНГ

СНГ было образовано 8 декабря 1991 г., когда Россия, Украина и Белоруссия подписали соответствующее соглашение. А 21 декабря 1991 г. главы 11 государств приняли протокол к соглашению. В нем было зафиксировано, что Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Украина на равноправных началах образуют СНГ. В январе 1993 г. был принят устав СНГ. Грузия стала членом СНГ в 1993 г., но вышла из его состава в 2009 г. Украина в мае 2014 г. отозвала своих представителей с квотных должностей в исполнительном комитете СНГ, а в мае 2018 г. заявила о прекращении участия в работе уставных органов Содружества и закрытии своего постпредства при СНГ в Минске. Молдавия с 2021 г. не участвует в заседаниях высших уставных органов СНГ, а с апреля 2022 г. отозвала своего представителя с квотой должности в исполкоме СНГ.