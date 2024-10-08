Что говорил Владимир Путин коллегам из стран СНГ

Что говорил Владимир Путин коллегам из стран СНГПрезидент заявил о росте совокупного ВВП стран Содружества, промпроизводства и инвестиций
В Кремле проходит заседание совета глав государств СНГ. После церемонии фотографирования главы государств встретились в узком составе без членов делегаций. Президент России Владимир Путин поприветствовал глав государств в Москве. Он подчеркнул, что взаимодействие в рамках СНГ является одним из приоритетов внешней политики России. «Для нас страны Содружества – самые близкие соседи, друзья, стратегические партнеры, и мы, естественно, настроены на всемерное укрепление нашего сотрудничества», – сказал Путин. По словам президента, на саммите большое внимание уделят экономической тематике. Путин считает, что есть все возможности для запуска крупных проектов в промышленности, сельском хозяйстве и финансовой инфраструктуре. Кроме того, на саммите обсудят, как повысить эффективность сотрудничества в рамках СНГ.
Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев проинформировал о повестке заседания, которая включает 14 вопросов. В узком составе планировалось обсудить вопрос о председательстве в СНГ в 2025 г. и проведении очередного заседания Совета глав государств. В следующем году председателем будет Таджикистан, а саммит пройдет в октябре в Душанбе. На заседании в широком составе планируется обсудить обращение к народам стран СНГ и мировой общественности в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 г. Кроме того, председатель совета Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ Валентина Матвиенко выступит по теме межпарламентского сотрудничества.
В своем выступлении на встрече в узком составе Путин подчеркнул улучшение макроэкономических показателей государств СНГ и рост взаимных торговых и инвестиционных обменов. По его словам, за первое полугодие 2024 г. совокупный ВВП стран СНГ увеличился на 4,7%, инвестиции в основной капитал выросли на 11,2%, промышленное производство – на 4,3%, объем грузоперевозок – на 4,9%, оборот розничной торговли – на 8,9%. Путин отметил, что общими усилиями создаются независимые финансовые структуры, расширяется использование национальных валют. Сейчас доля национальных валют в коммерческих операциях между странами СНГ превышает 85%. Путин также считает, что быстрыми темпами идут процессы импортозамещения. По его словам, это важно в условиях «сложной внешнеэкономической и внешнеполитической и вообще внешней конъюнктуры и беспрецедентного давления от ряда стран», прежде всего на экономику.
Говорил Путин и про борьбу у с терроризмом и экстремизмом – в этой части налажено взаимодействие по линии силовых структур стран СНГ. В августе – сентябре в Узбекистане прошли учения «Восток-антитеррор – 2024». По его словам, углубляется и гуманитарное сотрудничество. Каждый год в содружестве выбирается культурная столица. Сейчас это Самарканд, в 2025 г. будет азербайджанский Лачин, в 2026 г. – армянский Мегри, в 2027 г. – белорусское Молодечно. Путин также предложил организовать форум для волонтеров из стран СНГ. В 2023 г. в Бишкеке был подписан договор об учреждении международной организации по русскому языку – эту инициативу предложил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, напомнил Путин. По его словам, сейчас договор ратифицировали Россия, Киргизия, Белоруссия, Таджикистан. «Надеюсь, остальные наши друзья, страны-участницы, завершат внутригосударственные процедуры, чтобы договор вступил в силу», – сказал президент.
«Во всех наших странах понимают важность сохранения памяти об общей истории и недопущения ее фальсификации. Молодежь, безусловно, должна знать о достижениях наших народов во время длительного периода жизни в общем государстве, о подвигах наших отцов и дедов, прежде всего в годы Великой Отечественной войны», – сказал Путин. По его словам, в следующем году все страны содружества будут отмечать 80-летие победы и во всех странах СНГ это будет «Год мира и единства в борьбе с нацизмом». Он предложил учредить почетное звание СНГ «Город трудовой славы. 1941-1945 гг.» и присвоить его городам, жители которых внесли особый вклад в победу.
Большое значение имеет координация стран СНГ на внешнеполитическом треке, сказал Путин. По его мнению, этому способствуют регулярные встречи министров иностранных дел. Путин пригласил лидеров стран СНГ посетить саммит БРИКС 22–24 октября в Казани.
В 2024 г. в СНГ председательствует Россия. Среди основных целей российского председательства – укрепление СНГ и «его международного авторитета и влияния», повышение роли СНГ как представительной площадки для координации внешнеполитической деятельности стран-участниц, углубление многосторонней экономической интеграции, совершенствование механизмов совместного противодействия традиционным и новым вызовам и угрозам безопасности, расширение культурно-гуманитарного взаимодействия и др. Совет глав государств является высшем органом СНГ. Предыдущее заседание проходило в октябре 2023 г. в Бишкеке.
СНГ было образовано 8 декабря 1991 г., когда Россия, Украина и Белоруссия подписали соответствующее соглашение. А 21 декабря 1991 г. главы 11 государств приняли протокол к соглашению. В нем было зафиксировано, что Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Украина на равноправных началах образуют СНГ. В январе 1993 г. был принят устав СНГ. Грузия стала членом СНГ в 1993 г., но вышла из его состава в 2009 г. Украина в мае 2014 г. отозвала своих представителей с квотных должностей в исполнительном комитете СНГ, а в мае 2018 г. заявила о прекращении участия в работе уставных органов Содружества и закрытии своего постпредства при СНГ в Минске. Молдавия с 2021 г. не участвует в заседаниях высших уставных органов СНГ, а с апреля 2022 г. отозвала своего представителя с квотой должности в исполкоме СНГ.