Два Китая: как Мао Цзэдун переиграл Гоминьдан

Тогда Мао сосредоточился на покорении Хайнаня, Тибета и других территорий на материке. А потом в дело вмешались США. Еще в январе 1950 г. президент Гарри Трумэн ясно давал понять, что американцы не намерены вмешиваться в конфликт. Но в июне того же года началась Корейская война, которая изменила планы Вашингтона. Америке понадобилось больше союзников в регионе, и она направила седьмой флот в Тайваньский пролив, фактически поставив барьер между коммунистами и Китайской Республикой.