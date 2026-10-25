Два Китая: как Мао Цзэдун переиграл Гоминьдан

Два Китая: как Мао Цзэдун переиграл Гоминьдан55 лет назад ООН официально признала Пекин
Долгие годы интересы китайского народа в ООН представляло правительство, находящееся на Тайване. Ситуация изменилась 25 октября 1971 г., когда организация приняла резолюцию № 2758, признав Пекин единственным законным представителем страны и членом Совбеза. Об истории документа, который до сих пор вызывает споры, – в материале «Ведомостей».
Прекрасный остров
После Второй мировой войны Китай оказался в числе победителей и стал одним из основателей ООН. В государстве, которое официально называлось Китайская Республика, правила партия Гоминьдан во главе с Чан Кайши. Но у нее был серьезный внутренний враг – коммунисты под предводительством Мао Цзэдуна. Гражданская война между ними началась еще в 1927 г. В 1937-м противники заключили временный союз против общего врага: на страну напала Япония. После ее капитуляции в 1945 г. война разгорелась снова.
Коммунисты захватили Пекин, Нанкин и Шанхай. 1 октября 1949 г. Мао Цзедун провозгласил создание Китайской Народной Республики (КНР). Единственное, что оставалось сторонникам Китайской Республики и Гоминьдана, – бежать на Тайвань. Точнее, на Формозу – так в то время называли этот остров (от португальского Ilha Formosa – «Прекрасный остров»).
Дважды убежище
По иронии судьбы Формоза уже становилась убежищем для китайских властей в изгнании. В 1662 г. они выбили с острова голландцев из Ост-Индской компании. На Формозу хлынули сторонники династии Мин, которых на континенте теснили манчжуры из династии Цин. В ХХ в. история повторилась: в 1895–1945 гг. Формоза была японским владением, после Второй мировой вернулась к Китаю, а через считанные годы стала убежищем для властей Китайской Республики во главе с Чан Кайши.
Но если манчжуры в 1683 г. смогли захватить остров и покончить с последним оплотом сторонников Мин, то Мао завоевать Формозу оказалось не по силам. Народно-освободительная армия КНР 25–27 октября 1949 г. попыталась взять архипелаг Цзиньмэнь (Кемой) в Тайваньском проливе, но потерпела сокрушительное поражение. Отчасти оно объяснялось тем, что китайский флот ушел на Формозу вместе с Гоминьданом. Коммунисты штурмовали острова на судах, реквизированных у рыбаков.
Тогда Мао сосредоточился на покорении Хайнаня, Тибета и других территорий на материке. А потом в дело вмешались США. Еще в январе 1950 г. президент Гарри Трумэн ясно давал понять, что американцы не намерены вмешиваться в конфликт. Но в июне того же года началась Корейская война, которая изменила планы Вашингтона. Америке понадобилось больше союзников в регионе, и она направила седьмой флот в Тайваньский пролив, фактически поставив барьер между коммунистами и Китайской Республикой.
Расклад сил
Сложилась парадоксальная ситуация, которая затянулась на десятилетия. На материке существовала КНР, под контролем которой была подавляющая часть территории. На Формозе, которую все чаще называли Тайванем, – Китайская Республика, чье правительство официально представляло весь Китай в ООН и обещало вскоре отвоевать материк обратно.
У тайваньских властей было важное преимущество: международное признание. Чан Кайши был одним из инициаторов образования ООН, а Китайская Республика с самого начала занимала одно из пяти постоянных мест в Совете Безопасности.
КНР не была представлена в организации, но ее позиции постепенно укреплялись. Коммунисты установили дипломатические отношения с новыми государствами Азии и Африки, многие из которых получили независимость после Второй мировой войны. В ООН вступали десятки стран, не имевших прежних связей с Гоминьданом. Для них власть, контролировавшая материк, выглядела более логичным представителем Китая, чем политики с острова.
Важным фактором стало ухудшение отношений между Пекином и Москвой. Еще в начале 1950-х КНР и СССР были союзниками, однако вскоре между ними образовалась трещина. Мао был недоволен отходом Никиты Хрущева от сталинского наследия и его идеями о мирном сосуществовании с Западом. Советам, в свою очередь, не нравились самостоятельность и амбиции Великого кормчего.
К концу 1960-х разлад вылился в боевые действия. В марте 1969 г. КНР напала на советский остров Даманский на реке Уссури, но ее войска были оттуда выбиты. Тогда впервые в бою применялись новые реактивные системы залпового огня «Град». В августе того же года советские пограничники отбили атаку китайского отряда у озера Жаланашколь (Казахская ССР).
Для США это была стратегическая возможность: если прежде Вашингтон рассматривал СССР и КНР как единый коммунистический блок, то после открытых столкновений Белый дом решил сблизиться с Пекином, усилить давление на Москву и изменить баланс сил в Азии.
Челночная дипломатия
В июле 1971 г. Генри Киссинджер, советник по национальной безопасности президента Ричарда Никсона, находился с официальным визитом в Пакистане, где с ним случилась неприятность: он подхватил кишечную инфекцию. Дипломат заперся в резиденции и несколько дней лечился. Такова была официальная версия. На самом же деле Киссинджер тайком улетел в КНР на переговоры. Уже через несколько дней Никсон заявил, что лично посетит Китай в следующем году. Это стало сигналом другим государствам: США уменьшают поддержку Тайваня.
Тайвань не раз пытались выгнать из ООН, заменив на КНР. Коммунистическая Албания, например, регулярно выдвигала такое предложение, и у него находилось все больше сторонников. США пытались найти компромисс. Один из вариантов предусматривал так называемое «двойное представительство»: КНР получала место в ООН и постоянное кресло в Совете Безопасности, а Китайская Республика сохраняла бы членство в Генассамблее.
Это решение публично отстаивал посол США при ООН и будущий президент страны Джордж Буш-старший. Главный минус варианта был в том, что ни Мао, ни Чан Кайши на него согласны не были. Оба сходились во мнении, что есть только один Китай и Тайвань – его провинция. Но каждый считал, что именно его правительство представляет страну.
25 октября 1971 г. Генассамблея ООН приступила к голосованию. Сначала США и группа их союзников предложили считать вопрос об изменении представительства Китая «важным». По Уставу, в этом случае для принятия резолюции потребовалось бы 2/3 голосов присутствующих стран-членов, которые вряд ли удалось бы набрать. Но предложение было отклонено 59 голосами «против» при 55 «за» и 15 воздержавшихся. Поднимался вопрос и о «двойном представительстве», но он так и не был вынесен на голосование.
В ответ представитель Китайской Республики Чжоу Шукай выступил с заявлением о выходе из ООН. Делегация покинула зал по собственной инициативе. После ее ухода за резолюцию № 2758, в которой говорилось о праве КНР представлять Китай в ООН, проголосовали 76 государств, против – 35, еще 17 воздержались.
Почти посольство
С этого момента международное положение Тайваня стало стремительно ухудшаться. Государства одно за другим налаживали дипломатические отношения с Пекином: в 1972 г. это сделала Япония, в 1979 г. – США. Однако связи с Китайской Республикой не были разорваны. В том же году Штаты приняли «Закон об отношениях с Тайванем». Государства продолжают выстраивать связи друг с другом, но вместо посольств контакты идут через другие институты. США основали некоммерческую организацию «Американский институт на Тайване», а Китайская Республика открыла «Тайбэйские экономико-культурные офисы».
Из-за политики «одного Китая», проводимой КНР, ни одна страна не может одновременно открыть посольства и в Пекине, и в столице Китайской Республики Тайбэе. Официальные дипломатические отношения Тайвань поддерживает сейчас с 12 государствами: Ватиканом, африканской Эсватини и рядом стран Латинской Америки и Океании. С другими странами действует та же схема, что и с США. Исключением стала Литва. В 2021 г. в ней открылся не «Тайбэйский экономико-культурный офис», а «Тайваньское представительство». КНР жестко отреагировала на то, что вместо Тайбэя упоминается Тайвань: отозвала посла и ограничила ввоз литовских товаров.
Что не так с резолюцией № 2758
Текст документа короткий. Генассамблея постановила восстановить все права КНР, признать ее власти единственными законными представителями Китая в ООН и немедленно удалить представителей Чан Кайши с постов, которые они занимали в организации и связанных с ней учреждениях. При этом ни о Китайской Республике, ни о Тайване в тексте не упоминается.
Пекин считает, что резолюция подтвердила: существует только один Китай – КНР, а Тайвань является ее частью. В ответ Китайская Республика обращает внимание, что резолюция передала КНР право представлять Китай в ООН, но в ней ничего не говорится о принадлежности Тайваня.
В XXI в. спор вокруг резолюции № 2758 разгорелся с новой силой. С 2024 г. США, Великобритания, Европарламент, Австралия, Нидерланды одни за другим приняли официальные документы о том, что документ решил только вопрос «представительства Китая», но не определил политический статус Тайваня и не уполномочил Китай представлять интересы его жителей.
Начиная с 1993 г. Тайвань более 15 раз пытался через страны-союзники поднять вопрос о своем возвращении или вступлении в ООН. В том числе в середине 2000-х он предлагал стать членом организации как «Тайвань», а не «Китайская Республика». Однако Пекин блокирует все попытки.
Тайвань оказался исключен и из других международных организаций. Так, в 1972 г. его место в ВОЗ отошло КНР. В 2009–2016 гг. отношения между Пекином и Тайбэем потеплели и Тайвань стали приглашать на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (руководящий орган ВОЗ) в качестве наблюдателя. При этом Тайвань называли «Китайский Тайбэй». Однако с приходом к власти на острове Демократической прогрессивной партии отношения вновь обострились, и последние 10 лет заявки на позицию наблюдателя отклоняются.