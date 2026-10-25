Небо на продажу: как Ларри Белл заставил мир поверить в сверхзвук

В поездке по Европе Белла поразил немецкий экспериментальный вертолет Focke-Wulf Fw 61. Он решил, что за этими машинами будущее авиации. Поэтому когда в 1941 г. к нему обратился инженер Артур Янг, посвятивший жизнь созданию вертолетов, Белл немедленно нанял его и, несмотря на военное время, предоставил все ресурсы. Он не уволил Янга даже тогда, когда тот чуть не спровоцировал международный скандал. Однажды группа советских генералов в сопровождении вице-президента Гарри Трумэна приехала на завод, где строились P-39 Airacobra. Один из советских гостей принялся щелкать тумблерами в кабине и на просьбы остановиться не реагировал. Пришедший с Беллом Янг не стерпел и ударил генерала по руке. Инцидент замяли.