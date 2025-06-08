В бой идут одни асы: кто из советских летчиков сбил свыше 50 самолетов

Иван Кожедуб, 64 самолета

Иван Кожедуб родился 8 июня 1920 г. в Ображиевке Черниговской губернии (ныне – Сумской области Украины). После школы пошел в Шосткинский химико-технологический техникум, где учился на специалиста по порохам. Но инженером не стал. Во время обучения он прочитал книгу пионера российского авиастроения Чессборо Маккензи-Кеннеди «Летание. Почему и как мы летаем» и заинтересовался авиацией.



В январе 1941 г. Кожедуб окончил Чугуевское военное авиационное училище. Был зачислен в его штат инструктором, о чем потом пожалел. В начале Великой Отечественной инструкторов эвакуировали в Казахстан, чтобы они готовили летчиков для армии. Сам Иван неоднократно просил перевести его на фронт, но попал туда только в марте 1943-го. Его налет на тот момент составлял около 500 часов, в том числе 50 часов – на И-16 и Ла-5. Пилот предпочитал истребители «Лавочкин» и называл их «жеребцами».



На фронте Кожедуб осваивался медленнее, чем рассчитывали командиры. Из-за серии провалов его планировали перевести на пост оповещения, но оставили по просьбе командира полка майора Игнатия Солдатенко. Первый немецкий самолет советский ас сбил в свой 40-й вылет – в июле 1943 г. Позже он писал, что «над Курской дугой понял, что воздушный бой – ... величайшее напряжение нервов».



В сентябре–октябре 1943 г. во время битвы за Днепр он один сбил 14 самолетов. Был впервые представлен к званию Героя Советского Союза. В приказе о награждении говорится: «Показал себя смелым, решительным, отважным, мужественным, не знающим страха в жестоких боях за социалистическую Родину, героически сражающимся с количественно превосходящими силами противника и превосходящим его».



Всего получил три звезды Героя Советского Союза. В общей сложности за годы войны совершил 330 вылетов, вступил в 120 воздушных боев и сбил 64 противника. Свой последний самолет Иван Кожедуб подбил над Берлином в апреле 1945 г. Войну завершил майором. Также награжден двумя орденами Ленина, семью орденами Красного знамени, орденами Александра Невского, Отечественной войны I степени, «За службу Родине в ВС СССР» III степени и медалями.



После Победы самый результативный советский ас окончил Военно-воздушную и Высшую военные академии, сражался на территории Кореи и Китая и одним из первых освоил истребители МиГ-15. В 1964-1971 гг. служил первым заместителем командующего ВВС. В 1985 г. получил звание маршала авиации. Скончался от сердечного приступа 8 августа 1991 г.