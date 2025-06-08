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В бой идут одни асы: кто из советских летчиков сбил свыше 50 самолетов

105 лет назад родился маршал авиации Иван Кожедуб
Елена Федотова
Иван Кожедуб родился 8 июня 1920 г. в Ображиевке Черниговской губернии (ныне – Сумской области Украины). После школы пошел в Шосткинский химико-технологический техникум, где учился на специалиста по порохам. Но инженером не стал. Во время обучения он прочитал книгу пионера российского авиастроения Чессборо Маккензи-Кеннеди «Летание. Почему и как мы летаем» и заинтересовался авиацией. В январе 1941 г. Кожедуб окончил Чугуевское военное авиационное училище. Был зачислен в его штат инструктором, о чем потом пожалел. В начале Великой Отечественной инструкторов эвакуировали в Казахстан, чтобы они готовили летчиков для армии. Сам Иван неоднократно просил перевести его на фронт, но попал туда только в марте 1943-го. Его налет на тот момент составлял около 500 часов, в том числе 50 часов – на И-16 и Ла-5. Пилот предпочитал истребители «Лавочкин» и называл их «жеребцами». На фронте Кожедуб осваивался медленнее, чем рассчитывали командиры. Из-за серии провалов его планировали перевести на пост оповещения, но оставили по просьбе командира полка майора Игнатия Солдатенко. Первый немецкий самолет советский ас сбил в свой 40-й вылет – в июле 1943 г. Позже он писал, что «над Курской дугой понял, что воздушный бой – ... величайшее напряжение нервов».В сентябре–октябре 1943 г. во время битвы за Днепр он один сбил 14 самолетов. Был впервые представлен к званию Героя Советского Союза. В приказе о награждении говорится: «Показал себя смелым, решительным, отважным, мужественным, не знающим страха в жестоких боях за социалистическую Родину, героически сражающимся с количественно превосходящими силами противника и превосходящим его». Всего получил три звезды Героя Советского Союза. В общей сложности за годы войны совершил 330 вылетов, вступил в 120 воздушных боев и сбил 64 противника. Свой последний самолет Иван Кожедуб подбил над Берлином в апреле 1945 г. Войну завершил майором. Также награжден двумя орденами Ленина, семью орденами Красного знамени, орденами Александра Невского, Отечественной войны I степени, «За службу Родине в ВС СССР» III степени и медалями.&nbsp;После Победы самый результативный советский ас окончил Военно-воздушную и Высшую военные академии, сражался на территории Кореи и Китая и одним из первых освоил истребители МиГ-15. В 1964-1971 гг. служил первым заместителем командующего ВВС. В 1985 г. получил звание маршала авиации. Скончался от сердечного приступа 8 августа 1991 г.&nbsp;
Иван Шагин / РИА Новости
Григорий Речкалов родился 9 февраля 1920 г. в Худяково Екатеринбургской губернии (ныне – Зайково Свердловской области). После школы он обучался и параллельно работал электромонтером на Верх-Исетском металлургическом заводе. Мечтой его были полеты: уже после войны Речкалов признавался, что еще «подростком-фабзайчонком пришел в Свердловский аэроклуб».Был призван в ряды Красной армии в 1938 г. Во время службы окончил Пермскую военную авиационную школу и освоил истребители И-153 и И-16. Незадолго до Великой Отечественной врачи решили списать Речкалова, так как он оказался дальтоником. Но вскоре передумали и отправили на фронт. Первый самолет пилот сбил над Молдавией 26 июня 1941 г. – немецкий истребитель «Мессершмитт» (Me-109). Для начала войны это было невероятным результатом. В июле 1941 г. летчик оказался тяжело раненым. По его словам, «нос сапога.. представлял месиво из кусков кожи и крови». Но после трех операций вернулся на фронт.&nbsp;В декабре 1942 г. Григорий Речкалов пересел на американский истребитель Bell P-39 Airacobra, который поставляли союзники. На нем в апреле–мае 1943 г. он выполнил 36 вылетов и сбил 8 самолетов над Кубанью. За это его впервые представили к званию Героя Советского Союза. В наградном листе отметили «проявленное мужество, храбрость и героизм». Всего за годы войны он получил две звезды Героя Советского Союза. В общей сложности Григорий Речкалов совершил 452 вылета, вступил в 122 воздушных боя и сбил 56 самолетов лично и еще пять – в составе группы (некоторые из документов потеряли и не засчитали). Войну закончил майором. Также был награжден четырьмя орденами Красного знамени, двумя орденами Красной звезды, орденами Ленина, Александра Невского и медалями.&nbsp;После Победы Речкалов окончил Военно-воздушную академию, командовал 10-й гвардейской и 146-й истребительными авиационными дивизиями. Занимал командные должности в Дальневосточной армии и Новосибирском корпусе ПВО. В апреле 1959 г. его отправили в запас в звании генерал-майор авиации.&nbsp;После отставки отучился на факультете журналистики МГУ имени Ломоносова, писал воспоминания. На малой родине именем аса названы школы и улицы. Григорий Речкалов скончался 22 декабря 1990 г.
РИА Новости
Александр Покрышкин родился 19 марта 1913 г. в Новониколаевске (ныне – Новосибирск). После школы обучался и параллельно работал слесарем-инструментальщиком на заводе «Сибкомбайнстрой».&nbsp; В 1932 г. пошел в Красную армию, чтобы поправить финансы семьи. Во время службы окончил Третью Пермскую школу авиационных техников и курсы повышения квалификации в Ленинграде (ныне – Санкт-Петербург). Числился техником авиационного звена связи. В предвоенной авиации их ценили меньше, чем летчиков. В результате в 1939 г. Покрышкин переучился на пилота в Первой Качинской военной авиационной школе. Его направили в 55-й истребительный авиаполк Одесского военного округа, который только что получил новый истребитель МиГ-3, который, опробовав, молодой пилот счел «выносливой машиной».&nbsp;На И-153, И-16, МиГ-3 Покрышкин воевал с первого дня Великой Отечественной. Вначале он по ошибке открыл огонь по своим и тяжело переживал этот инцидент. Затем начал полеты истребителей двойками, подготовил 30 пилотов-Героев Советского Союза и разработал многие приемы воздушного боя, например, «этажерка», «ножницы», «соколиный удар», «клещи» и «скоростные качели». Сам Покрышкин считал, что «кто не воевал в 1941-1942 гг…. не знает настоящей войны». В те годы советские летчики в среднем успевали сделать по 15 вылетов.В 1941 г. Покрышкина сбили противники. Он погрузил подбитый МиГ-3 на ГАЗ-ММ и попытался вывезти его с германской территории, но не смог. Пилот сжег самолет, но грузовик захватил с собой. В расположении части затем шутили: «Махнул на самолет». В 1942 г. во время воздушной разведки нашел танки генерала Эвальд фон Клейста, чем фактически спас Южный фронт. Затем и тот, и другой эпизод включили в фильм «В бой идут одни старики».&nbsp;В мае 1943 г. Покрышкин впервые получил звание Героя СССР за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и героизм». В 1944 г. он стал первым военным, награжденным Золотой звездой трижды. Согласно легендам, президент США Франклин Рузвельт назвал его лучшим летчиком Второй мировой войны. Последний самолет на ней Покрышкин сбил над Прагой 9 мая 1945 г.&nbsp;В общей сложности он совершил за годы войны 600 вылетов, вступил в 145 воздушных боев и сбил 53 самолета лично и еще шесть – в составе группы. Войну закончил в звании полковника. На параде Победы на Красной площади Покрышкин нес штандарт 1-го Украинского фронта. Награжден шестью орденами Ленина, четырьмя орденами Красного знамени, двумя орденами Красной звезды, двумя орденами Суворова II степени, а также орденами «За службу Родине в ВС СССР» III степени, Отечественной войны I степени и медалями.В мирное время окончил Военную академию имени Фрунзе (ныне – Общевойсковая академия вооруженных сил России) и Высшую военную академию имени&nbsp; Ворошилова (ныне – Военная академия Генштаба ВС России). Был откомандирован в войска противовоздушной обороны, где командовал корпусом и армией, занимал пост заместителя командующего войсками ПВО. В 1972-1981 гг. возглавлял Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту СССР. В 1972 г. стал маршалом авиации. Скончался от сердечной недостаточности 13 ноября 1985 г. Его именем сейчас названы бригада ПВО и летные школы.
Марк Редькин / РИА Новости
Николай Гулаев родился 26 февраля 1918 г. в станице Аксайская (ныне – Аксай Ростовской области). После школы окончил ФЗУ и работал слесарем на Ростовском заводе эмалированной посуды. В свободное время посещал местный аэроклуб.&nbsp;В 1938 г. Гулаев вступил в ряды Красной армии. Во время службы окончил Сталинградское авиационное училище и освоил полеты на истребителе И-16. В 1940 г. его распределили в авиацию ПВО. С июня 1941г. прикрывал промышленные объекты и ПВО под Воронежем и Горьким (ныне – Нижним Новгородом).&nbsp;Первый немецкий самолет сбил в небе над Сталинградом, но получил за него выговор – молодой пилот взлетел в темное время, не получив на это разрешение. Воевал на Курской дуге и под Белгородом, в том числе на отечественном Як-1 и американском Bell P-39 Airacobra. По подсчетам историков авиации, Николай Гулаев поставил советский рекорд по сбитым двухмотроным самолетам (10 машин). Благодаря его меткости взяли в плен гитлеровского полковника и обладателя четырех Железных крестов.В мае 1943 г. он совершил таран «Юнкерса» неподалеку от села Крюково и был ранен в правую руку. В сентябре того же года впервые награжден за это званием Героя СССР. Всего получил две геройские звезды. В 1944 г. обнародовали приказ о награждении Николая Гулаева третьим званием, но награды он не получил. По распространенной версии, причиной стал конфликт в московской гостинице. Он столкнулся с гостями из Румынии из-за того, что страна изначально выступила на стороне фашистов и примкнула к антигитлеровской коалиции только в конце войны.По решению командования обучался в Военно-воздушной инженерной академии с марта 1945 г. Войну закончил в звании майора. В общей сложности Николай Гулаев совершил за годы войны 240 вылетов, вступил в 69 воздушных боев, сбил лично 55 самолетов и еще пять – в составе группы. Помимо звезд Героя СССР награжден двумя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного знамени, двумя орденам Отечественной войны I степени и медалями.После Победы окончил Военно-воздушную академию и Военную академию Генерального штаба, воевал на территории Кореи, командовал 133-й авиационной истребительной дивизией ПВО и 10-й отдельной армией ПВО. Позже был назначен начальником управления боевой подготовки войск ПВО, некоторые посчитали это почетной отставкой. В 1979 г. он в действительности вышел в отставку в звании генерал-полковника авиации. Скончался 27 сентября 1985 г.&nbsp;
Михаил Рунов / РИА Новости
Кирилл Евстигнеев родился 4 февраля 1917 г. в Хохлах Оренбургской губернии (ныне – Курганской области). После Шумихинской железнодорожной школы он обучался и параллельно работал токарем на Челябинском тракторном заводе. В свободное время посещал аэроклуб.В 1938 г. был призван в ряды Красной армии, служил на полевой ремонтной базе на Дальнем Востоке. 1941 г. окончил Бирмскую военную школу пилотов в Амурской области и освоил самолеты И-16 и УТИ-4. После экзаменов парня зачислили в ее штат летчиком-инструктором. На фронт не отправляли из-за язвы, но командир Игнатий Солдатенко встретился с Евстигнеевым лично и решил вступиться за парня – он предпочитал пилотов с инструкторским опытом (в его отряде летал и Иван Кожедуб). На фронт Кирилл Евстигнеев прибыл в марте 1943 г.&nbsp;Из первого полета он вернулся досрочно из-за неполадки шасси, а первого противника сбил над Курской дугой в июле 1943 г. А спустя месяц в небе над Белгородом его самолет был сбит своими же дружественным огнем. Из-за этого он получил ранения в ноги. Чтобы избежать ампутации стопы, он сбежал из госпиталя. Первое время добирался до истребителя с помощью костылей. В августе 1944 г. впервые награжден званием Героя Советского Союза «за мужество, отвагу и героизм, проявленные на фронте борьбы с фашистскими захватчиками». Всего получил две «Золотые звезды». Был награжден четырьмя орденами Красного знамени, орденами Ленина, Суворова III степени, Отечественной войны I и II степеней, Красной звезды, а также орденом Британской Империи и медалями.&nbsp;Свой последний бой провел в небе Венгрии. Войну закончил в звании майора. Всего за годы войны совершил 283 вылета, вступил в 119 воздушных боев, сбил лично 53 самолета и еще три – в составе группы.После Победы окончил Военно-воздушную академию и Военную академию Генерального штаба вооруженных сил СССР. Возглавлял штабы школы переподготовки летчиков в Киргизии, Качинского высшего военного авиационного училища летчиков в Волгограде и ВВС Северо-Кавказского военного округа. В октябре 1972 г. отправлен в запас в звании генерал-майора авиации. На войне всерьез повредил здоровье и по ее завершению перенес 13 операций. Во время приступов боли говорил родным, что они от того, что многих сбил. Скончался 29 августа 1996 г.
РИА Новости
Дмитрий Глинка родился 27 ноября 1917 г. в Александров-Даре Днепропетровской области (ныне – Кривой рог). После шести классов работал электриком на руднике имени МОПРа и кирпичном заводе «Кривстрой». По словам исследователей, остался малограмотным, например, писал с ошибками и читал, проговаривая строчки. Зато всерьез интересовался авиацией и посещал местный аэроклуб. В 1937 г. призван в ряды Красной армии. Во время службы окончил Каченскую военную авиационную школу летчиков и освоил истребители И-16 и Як-1. В августе 1941 г. вошел в Иран вместе с советским войсками, чтобы охранять нефтяные запасы от гитлеровцев. В январе 1942 г. молодого пилота перевели на основной фронт Второй мировой войны. Глинка воевал над Крымом и Кавказом. Командиры отмечали, что он предпочитал роль воздушного охотника и вертикальные маневры.&nbsp;За годы войны трижды ранен, получил травмы головы и осколочные ранения ноги. В апреле 1943 г. впервые награжден званием Героя Советского Союза. В общей сложности получил две «Золотые звезды». Его старший брат Борис также имеет звание Героя. Помимо этого, награжден пятью орденами Красного знамени, двумя Красной звезды, орденами Ленина, Александра Невского, Отечественной войны I степени и медалями.&nbsp;В общей сложности Дмитрий Глинка совершил за годы войны 282 вылета, вступил в 94 воздушных боя и сбил 50 вражеских самолетов. Завершил войну в звании майора. На параде Победы 1945 г.&nbsp; шел в рядах солдат, которые скидывали знамена Третьего рейха к подножию Мавзолея.&nbsp;После Победы окончил Военно-воздушную академию и командовал истребительными полками, в том числе на территории Китая и Польши. Сам освоил реактивные истребители МиГ-17 и МиГ-19П. В июле 1960 г. отправлен в отставку в звании полковника.&nbsp;Много работал в гражданской авиации, в том числе пилотом и инструктором авиаотрядов во Внуково и Шереметьево. На гражданке летал на Ту-104. Скончался 24 февраля 1979 г. Сейчас его имя носит пассажирский самолет Superjet-100 авиакомпании «Аэрофлот».&nbsp;
РИА Новости
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Иван Кожедуб, 64 самолета
Иван Кожедуб родился 8 июня 1920 г. в Ображиевке Черниговской губернии (ныне – Сумской области Украины). После школы пошел в Шосткинский химико-технологический техникум, где учился на специалиста по порохам. Но инженером не стал. Во время обучения он прочитал книгу пионера российского авиастроения Чессборо Маккензи-Кеннеди «Летание. Почему и как мы летаем» и заинтересовался авиацией.

В январе 1941 г. Кожедуб окончил Чугуевское военное авиационное училище. Был зачислен в его штат инструктором, о чем потом пожалел. В начале Великой Отечественной инструкторов эвакуировали в Казахстан, чтобы они готовили летчиков для армии. Сам Иван неоднократно просил перевести его на фронт, но попал туда только в марте 1943-го. Его налет на тот момент составлял около 500 часов, в том числе 50 часов – на И-16 и Ла-5. Пилот предпочитал истребители «Лавочкин» и называл их «жеребцами».

На фронте Кожедуб осваивался медленнее, чем рассчитывали командиры. Из-за серии провалов его планировали перевести на пост оповещения, но оставили по просьбе командира полка майора Игнатия Солдатенко. Первый немецкий самолет советский ас сбил в свой 40-й вылет – в июле 1943 г. Позже он писал, что «над Курской дугой понял, что воздушный бой – ... величайшее напряжение нервов».

В сентябре–октябре 1943 г. во время битвы за Днепр он один сбил 14 самолетов. Был впервые представлен к званию Героя Советского Союза. В приказе о награждении говорится: «Показал себя смелым, решительным, отважным, мужественным, не знающим страха в жестоких боях за социалистическую Родину, героически сражающимся с количественно превосходящими силами противника и превосходящим его».

Всего получил три звезды Героя Советского Союза. В общей сложности за годы войны совершил 330 вылетов, вступил в 120 воздушных боев и сбил 64 противника. Свой последний самолет Иван Кожедуб подбил над Берлином в апреле 1945 г. Войну завершил майором. Также награжден двумя орденами Ленина, семью орденами Красного знамени, орденами Александра Невского, Отечественной войны I степени, «За службу Родине в ВС СССР» III степени и медалями. 

После Победы самый результативный советский ас окончил Военно-воздушную и Высшую военные академии, сражался на территории Кореи и Китая и одним из первых освоил истребители МиГ-15. В 1964-1971 гг. служил первым заместителем командующего ВВС. В 1985 г. получил звание маршала авиации. Скончался от сердечного приступа 8 августа 1991 г. 
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