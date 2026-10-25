Стрелки крутятся: где и как меняли время

Стрелки крутятся: где и как меняли времяЕжегодно сезонный перевод часов осуществляют около 70 стран
В ночь на 25 октября 42 европейских государства перешли на зимнее время. Регионы Южного полушария перевели стрелки на час назад еще в апреле. В некоторых уголках планеты это произойдет 1 ноября. Изначально сезонная смена формата времени была призвана эффективнее использовать световой день. Со временем некоторые страны отказались от этой традиции, хотя другие продолжают ее придерживаться.
Экономический расчет
В 1784 г. отец-основатель США Бенджамин Франклин, находясь в Париже с дипломатической миссией, опубликовал в Journal de Paris сатирическую заметку. В ней рассказывалось, как он проснулся в шесть утра из-за того, что слуга забыл закрыть ставни. Дипломат обнаружил, что солнце встает очень рано, и рассудил: если перевести стрелки на час вперед и использовать дневное время для работы, по вечерам можно будет не жечь свечей. Политик тут же подсчитал: если летом будить горожан пушечными выстрелами и церковными колоколами, государство сэкономит круглую сумму.
В шуточном рассуждении была весомая доля правды. В 1895 г. новозеландский энтомолог Джордж Вернон Хадсон представил Веллингтонскому философскому обществу идею сдвигать летом стрелки на два часа вперед – чтобы рациональнее использовать дневной свет. Доклад был опубликован в трудах объединения, а в 1898 г. ученый развил свои расчеты. Тем не менее до национального закона дело дошло лишь в 1927 г.
В 1907 г. британец Уильям Уиллет выпустил брошюру «Расточительство дневного света», где предлагал переводить часы на 80 минут – по 20 минут четыре раза в апреле – и подсчитал, что это может сэкономить до 2,5 млн фунтов в год. В парламенте была создана комиссия; инициативу поддержали писатель Артур Конан Дойл, король Эдуард VII, который уже переводил время в своих резиденциях, и врачи. Против выступили профсоюзы, фермеры, финансисты, астрономы и метеорологи: они указывали на невозможность сдвига сельхозработ, нарушение биржевых и транспортных графиков, бытовые неудобства и абсурдность изменения природного времени. Как итог, законопроект провалился.
Однако через девять лет, в апреле 1916-го, воюющая Германия первой официально перешла на летнее время ради экономии угля и электроэнергии. Вскоре этому примеру последовали Великобритания, Франция и другие европейские государства. Спустя год, 1 июля 1917 г., аналогичную меру утвердило Временное правительство России, а в США соответствующий закон приняли в марте 1918 г. По окончании Первой мировой войны по новому графику жило уже более трех десятков стран.
Политика времени
Распространение летнего времени оказалось нелинейным процессом: решения о переводе часов неоднократно пересматривались вслед за изменением политической и экономической конъюнктуры.
После окончания Первой мировой Германия отказалась от сезонного перевода часов уже в 1919 г., а Австрия – в 1920-м: чрезвычайная мера военного времени утратила актуальность. Однако с приходом к власти нацистов эту практику возобновили, и в 1940 г. страна вновь вернулась к переходу на летнее время.
В годы Второй мировой войны Великобритания под руководством премьер-министра Уинстона Черчилля пошла еще дальше, введя «британское двойное летнее время»: осенью 1940 г. стрелки не стали переводить назад, оставив пояс GMT+1 на весь год, а весной 1941-го сдвинули их еще на час вперед (GMT+2 летом). Эта система действовала до 1945 г., позволяя рабочим возвращаться с предприятий до начала затемнения и комендантского часа.
В побежденной Японии штаб американских оккупационных войск с 1948 г. ввел сезонный перевод ради экономии угля и электроэнергии. Нововведение оказалось настолько непопулярным, что сразу после подписания Сан-Францисского мирного договора в 1952 г. его отменили. С тех пор Япония ни разу не возвращалась к этой системе. В 1980 г. министерство внешней торговли и промышленности попыталось вновь убедить общество в ее необходимости на фоне нефтяного кризиса, однако признало, что граждане к этому не готовы, и ограничилось регулярными опросами. В 2012-м администрация Токио применила «квазилетнее время», просто сдвинув начало рабочего дня на более ранние часы.
Сами Соединенные Штаты, отменявшие и возвращавшие сезонный перевод стрелок в зависимости от обстоятельств, закрепили его федеральным законом лишь в 1966 г. Акт о едином времени оставил штатам право на отказ. К тому моменту число государств, практикующих переход на летний порядок, превышало 50, хотя многие периодически приостанавливали эту систему из-за противодействия аграрного сектора и сбоев в логистике.
Новая волна внедрения летнего времени была спровоцирована нефтяным кризисом 1973 г. В октябре государства ОАПЕК ввели эмбарго, из-за чего стоимость «черного золота» взлетела в четыре раза. В поисках экономии дефицитного топлива западные правительства обратились к идее максимального использования светового дня. 15 декабря 1973 г. президент Ричард Никсон подписал закон о круглогодичном опережающем времени, вступивший в силу 6 января 1974-го. Эксперимент рассчитывался на полтора года, однако завершился досрочно: январскими утрами на востоке страны солнце всходило лишь к девяти часам, что вызвало рост числа аварий и массу жалоб. В итоге 5 октября 1974 г. конгресс вернул стандартный часовой пояс.
В Европе Франция возобновила сезонные переводы стрелок в 1976 г., после чего к ней присоединились и другие государства. С 1977-го Великобритания и Ирландия синхронизировали даты с континентом, а в 1980-м ЕЭС впервые законодательно утвердило единый график перевода для всех участников союза.
Хотя СССР меньше пострадал от эмбарго и даже выиграл от подорожания нефти, в конце 1980-го Совмин принял постановление «О порядке исчисления времени на территории СССР». С 1 апреля 1981 г. регулярный сезонный переход был введен по всей стране.
Отказ от перевода
Со временем экономическая целесообразность сезонной смены времени стала вызывать сомнения. Многие страны стремятся отказаться от этой практики: она нарушает циркадные ритмы, негативно сказывается на самочувствии людей и домашних животных, а ожидаемая экономия электроэнергии в условиях современного образа жизни оказывается незначительной.
К концу XX – началу XXI в. большая часть постсоветского пространства отказалась от этой системы. Россия пошла на такой шаг в 2011 г. по инициативе тогдашнего президента Дмитрия Медведева, зафиксировав постоянный летний режим: в августе правительство установило московский часовой пояс UTC+4 и отменило сезонные корректировки.
Жалобы на слишком темные зимние утра привели к обратной реформе: 26 октября 2014 г. страна перешла на постоянное зимнее исчисление (UTC+3), попутно увеличив число часовых зон.
Турция в 2016 г., напротив, закрепила летний график на весь календарный цикл, аргументируя это более эффективным использованием светового дня. В Бразилии от смены стрелок отказались в 2019-м, посчитав предполагаемую выгоду в энергопотреблении недостаточным основанием.
Другие страны пошли по пути унификации времени, отказавшись не только от сезонного перевода часов, но и от разделения территории на несколько часовых поясов. Так, Китай использует единое пекинское время на всей территории страны, несмотря на значительную протяженность с запада на восток. Индия также придерживается одного часового пояса. Казахстан, в свою очередь, в 2024 г. перешел на единое время UTC+5, объединив ранее действовавшие часовые пояса.