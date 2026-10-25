Стрелки крутятся: где и как меняли время

В побежденной Японии штаб американских оккупационных войск с 1948 г. ввел сезонный перевод ради экономии угля и электроэнергии. Нововведение оказалось настолько непопулярным, что сразу после подписания Сан-Францисского мирного договора в 1952 г. его отменили. С тех пор Япония ни разу не возвращалась к этой системе. В 1980 г. министерство внешней торговли и промышленности попыталось вновь убедить общество в ее необходимости на фоне нефтяного кризиса, однако признало, что граждане к этому не готовы, и ограничилось регулярными опросами. В 2012-м администрация Токио применила «квазилетнее время», просто сдвинув начало рабочего дня на более ранние часы.