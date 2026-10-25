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После атаки на Омск пострадали три человека

Антон Потоков

После удара по Омску 24 октября пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.

Раненым оказывается вся необходимая медицинская помощь, угрозы жизни нет.

Для устранения последствий атаки на месте продолжают работать оперативные службы, отмечают власти.

Омская область подверглась атаке беспилотников накануне. Под удар попал склад Ozon в облцентре, где произошло возгорание. Сотрудников эвакуировали, обошлось без пострадавших, сообщали в компании. После атаки на северный промышленный узел Омска власти региона объявили о проверке воздуха на предмет загрязнения. 

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