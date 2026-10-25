После атаки на Омск пострадали три человека

Омская область подверглась атаке беспилотников накануне. Под удар попал склад Ozon в облцентре, где произошло возгорание. Сотрудников эвакуировали, обошлось без пострадавших, сообщали в компании. После атаки на северный промышленный узел Омска власти региона объявили о проверке воздуха на предмет загрязнения.