В Госдуме предложили вернуться к переходу на летнее и зимнее время
Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев отправил на рассмотрение в правительство законопроект о возврате перехода на летнее и зимнее время. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Законопроект о возврате летнего времени (сезонных переходов) сегодня отправлен на заключение правительства РФ», – написал он.
В пояснительной записке к законопроекту сказано, что отмена перехода с летнего на зимнее время и обратно привела к «существенному сокращению (от 16 до 58% в зависимости от региона) эффективно используемого населением светлого вечернего времени суток в период с 18:00 до 23:00». В частности, из-за перехода на зимнее время нарушился режим дня, сократился световой день и, как следствие, это привело к тому, что людям сейчас не хватает времени, чтобы заниматься привычными делами.
По словам Матвеева, благодаря снятию запрета на переход на летнее время расходы населения на оплату электроэнергии сократятся, люди смогут использовать более эффективно светлое время суток – более чем на 200 часов в год, а также снизится количество ДТП и др.
Россия с 2014 г. перешла на постоянное зимнее время, тогда президент России Владимир Путин подписал закон «Об исчислении времени», который вступил в силу 26 октября 2014 г. Согласно документу, московское время стало соответствовать UTC +3 ч, число часовых зон увеличено с 9 до 11. До 2011 г. в России ежегодно меняли время два раза – осенью и весной, в период с 2011 по 2014 г. Россия жила по летнему времени.