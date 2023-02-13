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Общество

В Госдуме предложили вернуться к переходу на летнее и зимнее время

Ведомости

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев отправил на рассмотрение в правительство законопроект о возврате перехода на летнее и зимнее время. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.  

«Законопроект о возврате летнего времени (сезонных переходов) сегодня отправлен на заключение правительства РФ», – написал он.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что отмена перехода с летнего на зимнее время и обратно привела к «существенному сокращению (от 16 до 58% в зависимости от региона) эффективно используемого населением светлого вечернего времени суток в период с 18:00 до 23:00». В частности, из-за перехода на зимнее время нарушился режим дня, сократился световой день и, как следствие, это привело к тому, что людям сейчас не хватает времени, чтобы заниматься привычными делами. 

По словам Матвеева, благодаря снятию запрета на переход на летнее время расходы населения на оплату электроэнергии сократятся, люди смогут использовать более эффективно светлое время суток – более чем на 200 часов в год, а также снизится количество ДТП и др.

Россия с 2014 г. перешла на постоянное зимнее время, тогда президент России Владимир Путин подписал закон «Об исчислении времени», который вступил в силу 26 октября 2014 г. Согласно документу, московское время стало соответствовать UTC +3 ч, число часовых зон увеличено с 9 до 11. До 2011 г. в России ежегодно меняли время два раза – осенью и весной, в период с 2011 по 2014 г. Россия жила по летнему времени.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных