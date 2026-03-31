В Китае впервые за 10 лет встречают важную политическую гостью с Тайваня

Тайваньские расклады

Гоминьдан проиграл в гражданской войне коммунистам и эвакуировался на Тайвань в 1949 г. Осенью 2026 г. там пройдут очередные местные выборы, президентские и парламентские – в январе 2028 г. Пост президента Тайваня с 2016 г. контролирует негативно настроенная к Пекину ДПП (с 2024 г. это Лай Циндэ). Но в парламенте самоуправляющегося острова большинство (62 из 113 мест) у оппозиции (Гоминьдан и Тайваньская народная партия, ТНП). Это дает ей быть «противовесом»: в парламенте с осени 2025 г. завис дополнительный военный бюджет Тайваня в $40 млрд, запрошенный Лай. Оппозиция считает его чрезмерным, предложив втрое меньший. А 30 марта на остров прибыли конгрессмены из США во главе с сенаторами демократом Джинном Шахином и республиканцем Джоном Кёртисом. Они призвали одобрить дополнительный военный бюджет в русле концепта «мир через силу». На острове спорят и по иным вопросам: Гоминьдан провел в парламенте конституционную реформу о повышении отчетности президента перед ним. Но ее блокировал конституционный суд.