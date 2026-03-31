В Китае впервые за 10 лет встречают важную политическую гостью с Тайваня

В Китае впервые за 10 лет встречают важную политическую гостью с ТайваняОдновременно сенаторы США снова посещают неподконтрольный Пекину остров, требуя вооружаться
Лидер главной оппозиционной партии на Тайване Гоминьдан Чжэн Ливэнь посетит с визитом материковый Китай с 7 по 12 апреля по приглашению председателя КНР и генсека ЦК компартии Си Цзиньпина. Согласно агентству «Синьхуа», первым об этом 30 марта сообщил глава канцелярий при Госсовете КНР и в ЦК КПК по делам Тайваня Сун Тао. По его словам, Чжэн посетит восточную провинцию Цзянсу (столица Нанкин), Шанхай и Пекин.
Затем грядущий визит подтвердила и сама Чжэн на пресс-конференции, выразив Си благодарность и надежду на приход в отношениях между сторонами «теплой весны». Пока формально о договоренности по встрече Чжэн и Си подтверждений нет, но все признаки, включая стремление первой, намекают на это. Си поздравлял в октябре 2025 г. 56-летнюю Чжэн с избранием главой партии, склонной к диалогу с Пекином, – в отличие от правящей на Тайване Демократической прогрессивной партии (ДПП)
Лидер Гоминьдана сообщила, что ее поездка логична в рамках разделяемого ее партией и властями КНР «консенсуса 1992 г.» (отрицает «независимость» Тайваня, согласно формуле, Пекин и Тайбэй по-разному интерпретировали понятие «одного Китая», но нынешнее руководство острова из ДПП не согласно и с этой формулировкой). Чжэн уверена, что контакты с Пекином соответствуют представлениям общественности на Тайване о том, что им не придется воевать.
Прологом к визиту на материк лидера Гоминьдана стала поездка в феврале 2026 г. туда ее однопартийцев во главе с зампредом партии Сяо Сюйцэнем (см. «Ведомости» от 4 февраля 2026 г.). Формально их визит был приурочен к посещению возобновившего свою деятельность спустя 10 лет форума аналитических центров Гоминьдана и КПК. Но Сяо говорил, что Тайвань и материковый Китай – «семья» с исторической и культурной точек зрения, а также провел отдельную встречу с главным идеологом КПК, членом Постоянного комитета ее политбюро Ван Хунином.
Единственная в истории встреча лидеров КНР и Тайваня прошла в 2015 г. между Си и Ма Инцзю – последним на данный момент президентом острова от Гоминьдана. В том же году Си встречался с тогдашним председателем Гоминьдана Эриком Чу (Чжу Лилунем). А в 2016 г., судя по открытым данным, прошла последняя на данный момент встреча лидеров КПК и Гоминьдана. Примечательно, что визави Си тогда тоже была женщина, Хун Сючжу. Она же в 2025 г. присутствовала в первом ряду, пусть уже и в статусе экс-лидера Гоминьдана, в Пекине на параде к 80-летию окончания Второй мировой войны.
Состоявшая до 2002 г. в ДПП Чжэн ранее в своем интервью немецкому СМИ говорила, что нынешние действия властей острова «вполне могут превратить Тайвань во вторую Украину». В марте 2026 г. она написала программную статью для журнала Foreign Affairs с заголовком «Тайваню нет необходимости выбирать». В ней говорится, что для поддержания мира в Тайваньском проливе Тайбэю необходимо сотрудничать и с Пекином, и с Вашингтоном. Но внутри Гоминьдана не все согласны со своим лидером. С критикой ее позиции по дополнительному военному бюджету (см. врез) выступила после поездки в США мэр Тайчжуна Лу Сюянь, передает The Taipei Times.
Тайваньские расклады
Чжэн – харизматичный политик, у нее есть опыт в развитии связей с материком, что важно для избирателей, говорит сотрудник сектора экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Андрей Федотов. Ее поездка на материк – важное событие, но это не означает реального политического сближения даже тайваньской оппозиции с властями КНР, говорит Федотов. Сам по себе Гоминьдан демонстрирует, что может наладить общий язык с материком, это контрастирует с правящей ДПП, соглашается директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин. А Пекин показывает, что считает Гоминьдан допустимым собеседником, пытается продемонстрировать дружелюбие тайваньскому обществу, говорит Кашин.
Но оба эксперта согласны, что считать Гоминьдан «пропекинской» партией не стоит. По словам Федотова, партия не готова всерьез обсуждать политические темы и гипотетическое «воссоединение», ее цель – сбалансировать отношения между берегами Тайваньского пролива и снизить напряженность. А новое поколение политиков Гоминьдана в среднем занимает гораздо более жесткую позицию по отношению к Пекину, утверждает Кашин: «Так что визит Чжэн в Пекин важен, но не ломает прежней парадигмы».
Поездка Чжэн в Пекин состоится раньше, чем туда доберется президент США Дональд Трамп, от позиций которого многое зависит относительно будущего статуса Тайваня. Трамп перенес свой визит на фоне затянувшегося военного конфликта с Ираном, и пока в Белом доме рассчитывают на его проведение в середине мая 2026 г. На этом фоне в прессе появлялись сообщения, что США затормозили поставки по рекордному одновременному пакету вооружений Тайваня от декабря 2025 г. на более чем $11 млрд.
После вероятной встречи с Си Чжэн до следующих выборов президента Тайваня в 2028 г., скорее всего, посетит и США, куда ее уже пригласил Американский институт на острове (де-факто выполняет функции посольства. – «Ведомости»). Так Гоминьдан не даст превратить себя для избирателей в «прокоммунистическую» и недемократическую силу, какой ДПП пытается его выставить, а Пекин визитом Чжэн до Трампа сможет доказать, что на Тайване есть силы, разделяющие принцип «одного Китая», подчеркивает Федотов. По его словам, власти КНР могут надеяться на долгосрочную выгоду от возрождения тесного диалога с Гоминьданом, что потом теоретически может привести к началу процесса мирного воссоединения. Но при этом, скорее всего, Гоминьдан будет откладывать такую перспективу, даже если партия сможет вновь вернуться к власти в 2028 г., полагает эксперт.