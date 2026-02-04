Зачем оппозиция Тайваня налаживает «семейные связи» с материковым Китаем

При этом для Гоминьдана нынешняя встреча – не только возрождение формального диалога партий, но и, вероятно, прощупывание почвы о возможности проведения встречи Чжэн и Си, допускает Федотов. Гоминьдановцам необходимо оценить, насколько в этом заинтересованы на материке и одновременно – реакцию других политических сил и тайваньских избирателей, с учетом местных выборов в 2026 г. Но Гоминьдану, позиции которого в глазах Пекина имеют большую привлекательность по сравнению с ДПП, все равно нужно учитывать возможную реакцию США, говорит Федотов. Что же касается КПК, то для нее возвращение к диалогу с Гоминьданом – еще одна возможность продемонстрировать, что на материке не отказываются от мирного характера воссоединения с Тайванем, заключает эксперт.