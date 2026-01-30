Их много, а Си один

На Западе ранее говорили, что на 1927-й, год столетней годовщины с момента образования НОАК, якобы намечена цель взять под контроль Тайвань. Официально это, конечно, не так, но точно есть цель завершить преображение армии в передовые вооруженные силы мирового уровня. С учетом происходящих в армии процессов в желание в такой близкой перспективе проверить Тайбэй на прочность верится слабо. Да и стратегия предсказуемости на фоне буйства Дональда Трампа уже приносит свои существенные плоды. Но в мире, где все меняется с ног на голову за несколько фаз сна, кто может поручиться, что уже завтра тема Тайваня не станет темой номер один? Хотя, стоит признать, что тот же Трамп в первый год своего правления с ней обращался максимально осторожно и отстраненно.