Лидер оппозиции Тайваня посетит Китай по приглашению Си

Лидер тайваньской оппозиции Чэн Ли-вун в апреле посетит Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом пишет Reuters.

«Мы надеемся, что апрельский визит ознаменует начало "новой весны" для обеих сторон Тайваньского пролива и станет первым шагом для обеих сторон к проявлению доброты и укреплению взаимного доверия», – сказала Чэн журналистам.

Китайское госагентство «Синьхуа» сообщило, что Чэн посетит страну с 7 по 12 апреля и побывает в Пекине, Шанхае и восточной провинции Цзянсу.

Чэн Ли-вун – лидер крупнейшей оппозиционной партии Тайваня «Гоминьдан» (Китайская националистическая партия), выступающей за воссоединение Китая во главе с Тайванем.

С 1949 г. Тайвань управляется собственной администрацией. Пекин считает, что Тайвань является одним из регионов КНР. Эту позицию поддерживает большинством стран, в том числе, РФ. СМИ регулярно сообщают о возможности вторжения сил Пекина на остров. В официальном докладе 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва заявили, что китайские власти намерены вести борьбу с тайваньскими сепаратистами.

