Reuters: Китай разместил у Тайваня переоборудованные в дроны истребители

Китай размещает на авиабазах вблизи Тайваньского пролива устаревшие сверхзвуковые истребители, переоборудованные в ударные беспилотники. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на доклад Института аэрокосмических исследований Митчелла.

Согласно отчету China Airpower Tracker, спутниковые снимки показывают ряды самолетов, соответствующих истребителям J-6 1960-х гг., переоборудованных в дроны. Такие аппараты обнаружены на пяти базах в провинции Фуцзянь и одной – в провинции Гуандун. По оценке старшего научного сотрудника института Дж. Майкла Дама, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) разместила в регионе около 200 таких машин.

По словам Дама, в случае конфликта вокруг Тайваня эти беспилотники могут быть задействованы в первой волне атаки и использоваться скорее как крылатые ракеты. Они предназначены для массированных ударов по целям на Тайване, а также по американским и союзным объектам, чтобы перегрузить системы противовоздушной обороны.

Основная задача таких аппаратов – «истощить системы ПВО Тайваня в первой волне атаки», заявил высокопоставленный представитель тайваньских сил безопасности. По его словам, перехват таких целей потребует применения дорогостоящих ракет, что создает проблему эффективности затрат.

В случае конфликта Китай может задействовать «крупную волну атаки», включающую самолеты, ракеты с различными траекториями, а также быстрые и медленные беспилотники, отметил эксперт Университета Гриффита Питер Лейтон. «Это будет множество различных средств, действующих одновременно. Это станет кошмаром для ПВО», – сказал он.

На этом фоне минобороны Тайваня на этой неделе сообщило парламенту о планах ускорить закупки систем противодействия беспилотникам нового поколения. Ведомство также сослалось на отчет своего аналитического центра за 2022 г., в котором такие дроны названы «формой асимметричной войны, которую нельзя игнорировать».

29 декабря 2025 г. Китай начал вокруг Тайваня масштабные военные учения «Справедливая миссия – 2025». Как писали «Ведомости», де-факто они стали ответом на самую крупную единовременную сделку по продаже острову американского оружия – на $11,1 млрд, об одобрении которой госдепом стало известно 18 декабря.

