Китай предложил Тайваню энергостабильность в обмен на «мирное воссоединение»
Китай предложил Тайваню обеспечить стабильные поставки энергии в том случае, если власти острова дадут согласие на «мирное воссоединение». Об этом сообщает Reuters.
Как заявил представитель управления по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа, «мирное воссоединение» позволит острову получить более надежную защиту энергетической безопасности благодаря поддержке «сильной родины».
Его заявление, как пишет Reuters, прозвучало на фоне войны на Ближнем Востоке и перебоев в судоходстве через Ормузский пролив, что вынуждает многие страны искать альтернативные источники энергии.
Тем временем, власти Тайваня, ранее получавшего около трети сжиженного природного газа (СПГ) из Катара, сообщили, что уже обеспечили альтернативные поставки на ближайшие месяцы, в том числе из США.
Президент острова Лай Циндэ заявил, что текущие потребности в энергоресурсах полностью покрыты, а с июня планируется увеличение импорта американского газа. «Тайвань придерживается диверсифицированной стратегии поставок энергоресурсов из разных источников», – отметили в правящей партии Тайваня.
На фоне конфликта на Ближнем Востоке ситуация на рынке топлива в Азии также ухудшается, сообщал Bloomberg. После ударов США и Израиля поставки нефти и топлива из Персидского залива практически прекратились, а нефтеперерабатывающие компании в ряде стран региона начали сокращать объемы переработки и приостанавливать экспорт.