Bloomberg: Китай может стать новой «тихой гаванью» для инвестирования

2 марта цена на газ в Европе подскочила более чем на 50% на фоне вооруженного противостояния США и Израиля с Ираном. Стоимость нефти Brent в тот день выросла на 12%. По данным биржи ICE, стоимость апрельских фьючерсов на газ на крупнейшем по объему торгов европейском хабе Title Transfer Facility (TTF) в Нидерландах достигала 48,85 евро за МВтч, или $591,5 за 1000 куб. м. Это на 52% больше показателя на момент закрытия торговой сессии 27 февраля ($390,3 за 1000 куб. м). В последний раз цена на газ в Европе находилась на таком уровне в начале февраля прошлого года.