Bloomberg: Китай может стать новой «тихой гаванью» для инвестирования
Китайский рынок акций во время эскалации на Ближнем Востоке почти не пострадал, на него продолжают обращать внимание инвесторы, сообщило агентство Bloomberg.
При этом, по мнению издания, это положение зафиксируется в Китае только в краткосрочной перспективе. Как отметили авторы материала, в последние недели можно было наблюдать «американские горки» на мировых рынках. Акции упали после роста цены на нефть почти до $120 за баррель. Затем котировки восстановились на фоне высказываний представителей Белого дома о возможном завершении конфликта.
Агентство напомнило, что китайский индекс CSI 300 при этом почти не изменился, снижение составило всего 0,1% с конца февраля. Кроме того, Goldman Sachs Group подтвердила свой рейтинг «выше рынка» для китайских акций. Юань также сохранился на почти прежнем уровне по отношению к доллару. Авторы материала подчеркнули, что причина заключается в энергетическом секторе Китая. Инвесторы обращают на него внимание, отраслевой субиндекс CSI 300 Energy показал наибольший рост (около 8%).
2 марта цена на газ в Европе подскочила более чем на 50% на фоне вооруженного противостояния США и Израиля с Ираном. Стоимость нефти Brent в тот день выросла на 12%. По данным биржи ICE, стоимость апрельских фьючерсов на газ на крупнейшем по объему торгов европейском хабе Title Transfer Facility (TTF) в Нидерландах достигала 48,85 евро за МВтч, или $591,5 за 1000 куб. м. Это на 52% больше показателя на момент закрытия торговой сессии 27 февраля ($390,3 за 1000 куб. м). В последний раз цена на газ в Европе находилась на таком уровне в начале февраля прошлого года.