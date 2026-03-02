Цены на нефть и газ достигли максимумов более чем за 12 месяцев

Перекрытие Ормузского пролива на продолжительный срок, например на месяц, может привести к росту цен на газ в Европе до $600 за 1000 куб. м, так как это вызовет усиление конкуренции за свободные объемы газа на мировом рынке, считает Кауфман. Но продолжительная полная блокировка пролива является маловероятным сценарием, так как в этом не заинтересованы дружественные Ирану страны, прежде всего Китай, отмечает эксперт. По его мнению, в ближайшее время цена на газ в Европе должна скорректироваться до $400–500 за 1000 куб. м.