Цены на нефть и газ достигли максимумов более чем за 12 месяцев

Цены на нефть и газ достигли максимумов более чем за 12 месяцевИз-за перекрытия Ормузского пролива энергоносители могут подорожать еще сильнее
Цена на газ в Европе 2 марта подскочила более чем на 50% на фоне вооруженного противостояния США и Израиля с Ираном, свидетельствуют данные биржи ICE. Стоимость нефти Brent выросла на 12%.
По данным биржи, стоимость апрельских фьючерсов на газ на крупнейшем по объему торгов европейском хабе Title Transfer Facility (TTF) в Нидерландах достигала 48,85 евро за МВт·ч, или $591,5 за 1000 куб. м. Это на 52% больше показателя на момент закрытия торговой сессии 27 февраля ($390,3 за 1000 куб. м). В последний раз цена на газ в Европе находилась на таком уровне в начале февраля прошлого года.
К 19.40 мск стоимость газа на TTF скорректировалась до $526,8 за 1000 куб. м (+35% к показателю на момент закрытия предыдущей торговой сессии).
Цена на нефть Brent в ходе торгов 2 марта достигала $81,5/барр., тогда как 27 февраля торги завершились на отметке 72,5/барр. В последний раз котировка была на таком уровне в середине января 2025 г.
К 19.40 цена скорректировалась до $78,1 (+8% к показателю на момент закрытия предыдущей торговой сессии).
Цены на нефть и газ растут на фоне заявлений властей Ирана о блокировке Ормузского пролива и взаимных обстрелов участников конфликта. При этом Тегеран наносит удары не только по Израилю, но и странам в регионе, на территории которых расположены военные объекты США.
Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом Индийского океана и является единственным маршрутом для морского экспорта нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из Катара, нефти из Катара, Ирака и Кувейта. Также через пролив идет значительная часть нефтяных поставок Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии. В общей сложности через пролив осуществляется 15% мирового экспорта нефти и 20% СПГ. Начало вооруженного конфликта привело к резкому сокращению движения танкеров, перевозящих нефть, нефтепродукты и СПГ в Персидском заливе («Ведомости» писали об этом 2 марта).
В ходе вооруженного противостояния 28 февраля и 1 марта в Ормузском проливе были повреждены два нефтяных танкера, а страховые компании начали отменять страховые полисы для судов, маршрут которых проходит через пролив.
Достоверной информации об ударах по нефтяной и газовой инфраструктуре в первые два дня конфликта не было.
Но 2 марта государственная нефтегазовая компания Катара QatarEnergy сообщила об атаках на ее производственные объекты в Рас-Лаффане и Месаиде, не уточнив детали. На этом фоне компания приняла решение о приостановке производства СПГ. Доля Катара в экспорте СПГ на мировой рынок составляет около 20%.
Агентство SPA со ссылкой на источник в минэнерго Саудовской Аравии 2 марта сообщило об атаке двух беспилотников на нефтеперерабатывающий завод компании Saudi Aramco в Рас-Тануре. Завод получил незначительные повреждения, но в качестве меры предосторожности его работа была частично остановлена, говорится в сообщении.
Конфликт на Ближнем Востоке может существенно повлиять на мировой газовый рынок, считает аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. Катар входит в тройку крупнейших в мире экспортеров СПГ и поставляет газ через Ормузский пролив, напоминает он. Риски остановки поставок СПГ из Катара стали основным фактором текущего роста газовых котировок, отмечает Кауфман. Экспортером СПГ в регионе также являются и ОАЭ, добавляет эксперт. В случае продолжения вооруженного конфликта есть риски приостановки экспорта газа из Израиля в Египет и экспорта газа из Ирана в Турцию, обращает внимание он.
Перекрытие Ормузского пролива на продолжительный срок, например на месяц, может привести к росту цен на газ в Европе до $600 за 1000 куб. м, так как это вызовет усиление конкуренции за свободные объемы газа на мировом рынке, считает Кауфман. Но продолжительная полная блокировка пролива является маловероятным сценарием, так как в этом не заинтересованы дружественные Ирану страны, прежде всего Китай, отмечает эксперт. По его мнению, в ближайшее время цена на газ в Европе должна скорректироваться до $400–500 за 1000 куб. м.
Динамика стоимости нефти в ближайшие дни и недели будет зависеть от развития конфликта на Ближнем Востоке, говорят эксперты. При текущем уровне эскалации противостояния цена может закрепиться на уровне $80/барр., считают руководитель центра по аналитике российских акций «БКС мир инвестиций» Кирилл Бахтин и аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.
От более существенного роста нефтяные котировки удерживают существенные запасы нефти в танкерах по всему миру и заявления ОПЕК+ о плановом увеличении добычи нефти в марте и апреле 2026 г., поясняет управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерина Крылова. По словам эксперта Финансового университета при правительстве Игоря Юшкова, объем только российской нефти в танкерах составляет до 100 млн барр.
Рост цен выше $90/барр. может произойти в случае продолжения конфликта в течение нескольких недель, считает аналитик ИК «Велес капитал» Елена Кожухова. По мнению Бахтина, в случае продолжительного перекрытия Ормузского пролива стоимость нефти может превысить $100/барр. и даже достичь $200/барр. Крылова допускает рост цен до $100–120/барр. в случае перекрытия пролива и серьезных повреждений инфраструктуры. По мнению Потавина, это возможно в случае втягивания в конфликт других стран Персидского залива.
Нормализация ситуации приведет к снижению котировок до $70–75/барр., говорит Кожухова. Потавин считает, что цена упадет до $67–70/барр. в случае завершения конфликта в течение одной-двух недель.
Цена на российскую нефть Urals вырастет вслед за бенчмарком, считают эксперты. Уменьшится и дисконт в цене российской нефти к стоимости нефти Brent, говорят они. На прошлой неделе он составлял $27,5/барр., отмечает Бахтин.
По прогнозу Потавина, в ближайшие недели стоимость нефти Urals может вырасти до $57–61/барр. По оценке Крыловой, скидка в цене российской нефти к стоимости нефти Brent может уменьшиться до $10/барр. Из-за перебоев поставок из стран Ближнего Востока может вырасти спрос на российскую нефть в Китае и Индии, считает Кожухова.
После завершения конфликта цена на нефть Urals снизится до $50–54/барр., считает Потавин.
Экспортные цены на российский газ также временно вырастут, так как они привязаны либо к ценам на газовых хабах, либо к стоимости нефти и нефтепродуктов, отмечают Бахтин и Кауфман.