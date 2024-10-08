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Путин предложил создать в пространстве СНГ общий реестр мемориалов ВОВ

Ведомости

Президент России Владимир Путин предложил создать общий реестр воинских мемориалов в пространстве Содружества Независимых Государств (СНГ). Глава государства озвучил инициативу в ходе выступления на Совете глав государств СНГ.

Путин подчеркнул, что Победа в Великой Отечественной войне является общим достоянием всех народов Советского Союза.

«В целях сохранения и защиты воинских мемориалов, памятников и памятных мест, посвященных подвигам наших воинов, предлагаем составить общий реестр мемориального наследия Великой Отечественной войны», – сказал глава государства (цитата по ТАСС).

Российский лидер выразил мнение, что такой реестр можно создать на базе интернет-платформы «Место памяти».

8 октября Путин открыл заседание Совета глав государств СНГ в узком составе. Во время своего выступления президент России назвал взаимодействие в рамках Содружества одним из главных приоритетов внешней политики страны.

Совет глав государств в Кремле под председательством Путина «станет кульминацией работы России как председательствующей в СНГ страны в 2024 г.», заявлял 7 октября помощник президента Юрий Ушаков. В повестке саммита – 14 вопросов, включая итоги работы за 2024 г. и задачи на 2025 г., актуальные региональные и международные проблемы, шаги по повышению эффективности работы организации, ее структур и органов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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