Путин предложил создать в пространстве СНГ общий реестр мемориалов ВОВ
Президент России Владимир Путин предложил создать общий реестр воинских мемориалов в пространстве Содружества Независимых Государств (СНГ). Глава государства озвучил инициативу в ходе выступления на Совете глав государств СНГ.
Путин подчеркнул, что Победа в Великой Отечественной войне является общим достоянием всех народов Советского Союза.
«В целях сохранения и защиты воинских мемориалов, памятников и памятных мест, посвященных подвигам наших воинов, предлагаем составить общий реестр мемориального наследия Великой Отечественной войны», – сказал глава государства (цитата по ТАСС).
Российский лидер выразил мнение, что такой реестр можно создать на базе интернет-платформы «Место памяти».
8 октября Путин открыл заседание Совета глав государств СНГ в узком составе. Во время своего выступления президент России назвал взаимодействие в рамках Содружества одним из главных приоритетов внешней политики страны.
Совет глав государств в Кремле под председательством Путина «станет кульминацией работы России как председательствующей в СНГ страны в 2024 г.», заявлял 7 октября помощник президента Юрий Ушаков. В повестке саммита – 14 вопросов, включая итоги работы за 2024 г. и задачи на 2025 г., актуальные региональные и международные проблемы, шаги по повышению эффективности работы организации, ее структур и органов.