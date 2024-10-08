Путин предложил создать в пространстве СНГ общий реестр мемориалов ВОВ

Совет глав государств в Кремле под председательством Путина «станет кульминацией работы России как председательствующей в СНГ страны в 2024 г.», заявлял 7 октября помощник президента Юрий Ушаков. В повестке саммита – 14 вопросов, включая итоги работы за 2024 г. и задачи на 2025 г., актуальные региональные и международные проблемы, шаги по повышению эффективности работы организации, ее структур и органов.