Путин открыл заседание Совета глав государств СНГ в узком составеВзаимодействие внутри СНГ – один из приоритетов внешней политики РФ, сказал президент
Президент РФ Владимир Путин открыл заседание Совета глав государств СНГ в узком составе. Трансляция заседания велась в Telegram-канале Кремля.
В начале своего выступления Путин подчеркнул, что взаимодействие в рамках СНГ является одним из главных приоритетов внешней политики России, для которой члены Содружества – самые близкие соседи, друзья и стратегические партнеры.
«Мы, естественно, настроены на всемерное укрепление нашего сотрудничества. Именно на это нацелена концепция российского председательства в 2024 г. и масштабный план соответствующих мероприятий».
В рамках заседания, по словам Путина, планируется уделить большое внимание экономической тематике и перспективам дальнейшего расширения торгово-инвестиционного взаимодействия. Он также выразил уверенность, что в СНГ «есть все возможности для запуска новых крупных взаимовыгодных проектов в промышленности, сельском хозяйстве, финансах, инфраструктуре».
7 октября помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Совет глав государств в Кремле под председательством Путина 8 октября «станет кульминацией работы России как председательствующей в СНГ страны в 2024 г.». В повестке саммита 14 вопросов, включая итоги работы за 2024 г. и задачи на 2025 г., актуальные региональные и международные проблемы, шаги по повышению эффективности работы организации, ее структур и органов. В узком составе среди прочего кроме вопросов взаимодействия планируется обсудить председательство Таджикистана в СНГ в 2025 г. и следующего саммита в Душанбе через год.