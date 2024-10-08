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Путин открыл заседание Совета глав государств СНГ в узком составе

Взаимодействие внутри СНГ – один из приоритетов внешней политики РФ, сказал президент
Ведомости

Президент РФ Владимир Путин открыл заседание Совета глав государств СНГ в узком составе. Трансляция заседания велась в Telegram-канале Кремля.

В начале своего выступления Путин подчеркнул, что взаимодействие в рамках СНГ является одним из главных приоритетов внешней политики России, для которой члены Содружества – самые близкие соседи, друзья и стратегические партнеры.

«Мы, естественно, настроены на всемерное укрепление нашего сотрудничества. Именно на это нацелена концепция российского председательства в 2024 г. и масштабный план соответствующих мероприятий».

В рамках заседания, по словам Путина, планируется уделить большое внимание экономической тематике и перспективам дальнейшего расширения торгово-инвестиционного взаимодействия. Он также выразил уверенность, что в СНГ «есть все возможности для запуска новых крупных взаимовыгодных проектов в промышленности, сельском хозяйстве, финансах, инфраструктуре».

7 октября помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Совет глав государств в Кремле под председательством Путина 8 октября «станет кульминацией работы России как председательствующей в СНГ страны в 2024 г.». В повестке саммита 14 вопросов, включая итоги работы за 2024 г. и задачи на 2025 г., актуальные региональные и международные проблемы, шаги по повышению эффективности работы организации, ее структур и органов. В узком составе среди прочего кроме вопросов взаимодействия планируется обсудить председательство Таджикистана в СНГ в 2025 г. и следующего саммита в Душанбе через год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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