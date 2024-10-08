Путин открыл заседание Совета глав государств СНГ в узком составе

7 октября помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Совет глав государств в Кремле под председательством Путина 8 октября «станет кульминацией работы России как председательствующей в СНГ страны в 2024 г.». В повестке саммита 14 вопросов, включая итоги работы за 2024 г. и задачи на 2025 г., актуальные региональные и международные проблемы, шаги по повышению эффективности работы организации, ее структур и органов. В узком составе среди прочего кроме вопросов взаимодействия планируется обсудить председательство Таджикистана в СНГ в 2025 г. и следующего саммита в Душанбе через год.